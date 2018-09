I vini di Zannotti su Wineshop.it

L'azienda Zannotti si affida a Wineshop.it per la vendita online

I sommelier di Wineshop.it sono sempre alla ricerca di piccoli produttori con un eccellente rapporto qualità prezzo. Girando per le Marche si sono imbattuti in Claudio e Veronica Zannotti che gestiscono una piccola cantina familiare a San Paolo di Jesi: i tre vini da loro prodotti sono davvero strepitosi! Tutti e tre rientrano sotto la denominazione Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico. Il primo chiamato Collinetto ha un prezzo incredibile per la qualità offerta. Il secondo, detto Tropico, è una selezione dal bouquet fresco e pieno, fruttato con note esotiche. Il terzo, detto Grestio, viene affinato in botti di legno e ha sentori di frutta matura, erbe e mandorle. L’Ing. Andrea Gaetano Gatti, fondatore ed amministratore unico della Wineshop.it, commenta così: “Questo è un altro tassello della nostra politica di partnership con i piccoli produttori italiani, volta ad offrire ai nostri clienti l’impagabile vantaggio di poter acquistare vini eccellenti senza muoversi da casa a prezzi concorrenziali”.



