I volontari di Scientology diffondono le pubblicazioni del loro fondatore, L. Ron Hubbard

In occasione del 69° anniversario della sua pubblicazione, i volontari di Scientology promuovono Dianetics di L. Ron Hubbard

Lo scorso sabato 26 maggio 2019 i volontari della Chiesa di Scientology sono stati presenti nel centro di Scandicci con un banchino promozionale, allo scopo di diffondere e far usare i contenuti del libro Dianetics.

Pubblicato il 9 maggio del 1950 per la prima volta, il libro “Dianetics: La Forza del Pensiero sul Corpo”, è più volte apparso nelle classifiche dei best-seller, ed è il lavoro che costituisce la base della religione di Scientology. Si tratta infatti del resoconto di 12 anni di studio indipendente sulla mente umana effettuato da L. Ron Hubbard, il fondatore di Scientology.

Dianetics è disponibile in 51 lingue ed è distribuito da New Era Publications. Esiste anche come audiolibro e vi sono anche film descrittivi in formato DVD.

"E' una scienza del pensiero organizzata, fondata su ben precisi assiomi: affermazioni di leggi naturali dello stesso ordine di quelle delle scienze fisiche." L. Ron Hubbard



Che cos'è Dianetics?

La parola Dianetics deriva dalla parola greca dia, che significa "attraverso" e nous, che significa "anima", ed è definita come "ciò che l'anima fa al corpo."



Dianetics è una metodologia che può aiutare ad alleviare sensazioni ed emozioni indesiderate, paure irrazionali e malattie psicosomatiche (malattie causate o aggravate da stress mentale). È più accuratamente descritta come ciò che l'anima fa al corpo attraverso la mente.



Dianetics Symbol

Qual è il significato del simbolo di Dianetics?

Il simbolo di Dianetics usa la lettera greca Delta come sua forma di base. Le strisce scure sono verdi e significano crescita, e le strisce chiare sono gialle e significano vita. Le quattro strisce verdi rappresentano le quattro suddivisioni della vita che sono descritte in Dianetics.



Che cos'è la Mente?

La mente è essenzialmente un sistema di comunicazione e di controllo tra la persona e il suo ambiente. La mente è composta di immagini mentali che sono registrazioni di esperienze del passato. L'individuo usa la mente per porre e risolvere problemi relativi alla sopravvivenza e per dirigere i propri sforzi a seconda di queste soluzioni.



Che cos'è la Mente Reattiva?

La mente reattiva è quella parte della mente di una persona che funziona completamente in base ad un meccanismo di stimolo-risposta, che non è sotto il controllo cosciente della persona e che esercita forza e potere di comando sulla sua consapevolezza, i suoi scopi, i suoi pensieri, il suo corpo e le sue azioni.