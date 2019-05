I volontari tornano a San Sperate con la verità sulla droga

Seconda puntata della campagna di prevenzione all'uso di droga nella cittadina di San Sperate

Dopo l'iniziativa di alcuni giorni fa che ha creato tanto entusiasmo tr ai commercianti e cittadini di San Sperate che hanno ricevuto informazioni sugli effetti devastanti legati alla droga, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology hanno fatto nuovamente visita al paese e distribuito, nella mattinata di venerdì 17 maggio, centinaia di libretti informativi contro l'uso di droga.



Dalle testimonianze raccolte nelle numerose iniziative che la fondazione conduce in tutta la Sardegna, è stato rilevato che nei piccoli centri i ragazzi consumano droga nella speranza di trovare un diversivo e pensando che tramite lo sballo possano fare quelle risate che la quotidianità gli nega.



Per i ragazzi di San Sperate non è molto diverso e i recentissimi fatti di cronaca sottolineano quanto la droga abbia preso piede anche in questa cittadina che dovrebbe essere solamente apprezzata per le sue bellezze artistiche piuttosto che finire sotto i riflettori per fatti droga.



“La droga è l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” disse il filosofo L. Ron Hubbard. Considerando la nostra cultura attuale è facile notare come gli esempi da seguire non siano più gli uomini d'onore di una volta e, con la spinta di certe frange folli della nostra società che si sono arrese fino al punto da preferire la moneta alla salute, i nostri ragazzi necessitano di un esempio nuovo. Iniziare con le testimonianze di chi già è passato per l'orribile mondo della droga può aiutare a starne alla larga. Questo il motivo per cui le attività sono continuate a San Sperate, nella speranza tenere vite libere dalla droga.