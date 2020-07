IBDpoint di Takeda premiato tra le “Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente”

La prima Showcase italiana su Linkedin dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali si aggiudica il premio “Informazione Scientifica Multicanale”, grazie ai suoi contenuti di valore da oltre 8 milioni di visualizzazioni.

Takeda torna sul podio de “Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente” con il progetto IBDpoint - Linkedin Showcase primo nella categoria “Informazione Scientifica Multicanale”.



Giunto alla quarta edizione, quest’anno tutta virtuale, il riconoscimento ha l’obiettivo di valorizzare i progetti che hanno generato un reale beneficio per i cittadini e un decisivo progresso per l’affermazione della centralità del paziente. Premiati da un board di esponenti delle Istituzioni, Società Scientifiche e Associazioni Pazienti, i progetti finalisti sono stati selezionati tramite una survey spontanea ai medici, reali fruitori dei messaggi informativi.



Promosso dall’OCMS (Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica), il premio vanta anche il Patrocinio di FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), SIMG (Società Italiana di Medicina generale e delle cure primarie) e Cittadinanzattiva e il contributo non condizionato di Merqurio Editore e Medi-Pragma,.



Dedicato al mondo delle malattie infiammatorie croniche intestinali, IBDpoint - LinkedIn Showcase rappresenta il primo progetto del suo genere in Italia. Nato 3 anni fa grazie alla collaborazione sinergica tra la Business Unit GI, le Direzioni Medica, Comunicazione e Digital di Takeda Italia, IBD point è al servizio di medici e pazienti e ha lo scopo di fare informazione ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Colite Ulcerosa e la Malattia di Crohn, malattie ancora poco note ma che colpiscono circa 200.000 persone in Italia. I post affrontano temi come la comunicazione tra medico e paziente, la vita lavorativa, familiare e sociale, gli stili di vita e i fattori che possono influenzare l'insorgenza ed il decorso della malattia. Ideata come fornitore di contenuti di rilievo, in breve IBDpoint ha creato una vera e propria community dove le persone possono informarsi ma anche condividere e commentare tutto ciò che viene postato, in uno scambio arricchente e continuo, testimoniato da numeri importanti: oltre 3mila follower, più di 11.600 interazioni e quasi 8,7 milioni di visualizzazioni.



“I mesi appena trascorsi hanno messo a dura prova il mondo scientifico, economico e sociale, e Takeda non si è fatta trovare impreparata dinanzi a questa sfida unica nel suo genere, avendo deciso, ormai da tempo, di puntare su innovazione e tecnologia” - afferma Rita Cataldo, Amministratore Delegato Takeda Italia. “Siamo quindi orgogliosi di aver messo a disposizione dei pazienti e del sistema Italia le nostre competenze, per fare la differenza in termini di cure e servizi, e questo riconoscimento, che ci porta sul podio per il quarto anno consecutivo, ci dà nuova energia per continuare nel rispetto dei nostri obiettivi strategici: Paziente, Fiducia, Reputazione e Business”.



Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale e leader di settore che collabora con gli Operatori Sanitari, le Associazioni di Pazienti e le Istituzioni per consentire l’accesso a farmaci innovativi, che fanno realmente la differenza nella vita dei pazienti. Takeda è in oltre 80 Paesi ed è presente nelle aree: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini (maggiori informazioni su www.takeda.com/it-it).