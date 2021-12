IDC MarketScape nomina nuovamente Syncron Leader e Mize Major Player, a livello mondiale, nelle applicazioni per la gestione delle parti di ricambio per le aziende manifatturiere nel 2021-2022

Nella valutazione del MarketScape 2021-2022 di IDC si evidenziano, come punti forza chiave, la ricchezza e la completezza delle soluzioni Syncron e Mize, la solidità dell’offerta e la forte attenzione all'innovazione.

Dopo la recente fusione le due società, Syncron - leader nelle soluzioni di servizi aftermarket – e Mize - fornitore di soluzioni di assistenza sul campo - hanno annunciato oggi che entrambe sono state collocate nel MarketScape di IDC nell’ambito delle applicazioni per la gestione delle parti di ricambio per le aziende manifatturiere a livello mondiale, nel Vendor Assessment 2021-2022 . Syncron è stata definita Leader e Mize Major Player.

Il rapporto IDC MarketScape è un’accurata analisi competitiva dei fornitori di soluzioni per la gestione delle parti di ricambio per le aziende manifatturiere, disponibili sul mercato a livello mondiale. Secondo IDC MarketScape, le otto aziende esaminate rappresentano i fornitori più rappresentativi nel settore delle soluzioni per la gestione delle parti di ricambio, selezionate da diverse aziende manifatturiere. La metodologia di ricerca di IDC utilizza un sistema di punteggio rigoroso, basato su criteri sia qualitativi sia quantitativi, che si traduce in un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato mercato. Il MarketScape di IDC fornisce, quindi, un quadro preciso basato sugli input dei cliente, nel quale le offerte di prodotti e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo di mercato attuali e futuri possono essere confrontati in modo puntuale.



Risultati del rapporto:

L'IDC MarketScape sostiene che “le aziende dovrebbero prendere in considerazione Syncron, quando cercano un partner tecnologico con una profonda attenzione al business dei servizi aftermarket".

Per Syncron sono stati rilevati, in particolare, i seguenti punti di forza:

Syncron offre alle aziende manifatturiere una vasta gamma di soluzioni per la gestione delle parti di ricambio che permette un’avanzata automazione e una conseguente evoluzione del modello di business. In base ai criteri di IDC, Syncron supporta le aziende con funzionalità avanzate, servizio clienti accurato, innovazione nella ricerca e sviluppo.

Le aziende manifatturiere sono alla ricerca di servizi che consentano nuovi modelli di business e flussi di entrate, con una marginalità generata attraverso il superamento dei vincoli del business stesso. Syncron prima e dopo la fusione con Mize, ha sempre collaborato con i propri clienti, al fine di avere una visione più ampia circa il ruolo del servizi nella loro attività. Con una forte focalizzazione sull’ R&D, Syncron continua a innovare la sua offerta di servizi per supportare le esigenze delle aziende in costante trasformazione, dall'efficienza operativa alla fornitura di servizi a valore aggiunto, basati sui risultati.

Per Mize, il rapporto ha indicato come punti di forza quanto segue:

Mize ha messo a punto un'ampia gamma di funzionalità nel processo di gestione delle parti di ricambio che sarà ulteriormente potenziata grazie alla fusione con Syncron. Prima del merge, Mize aveva già registrato una rapida crescita nel mercato dei ricambi, grazie al suo modello innovativo. Infatti, l'approccio di Mize al ciclo di vita dei servizi end-to-end, si basa su una visione, secondo cui le soluzioni singole non sono in grado di fornire quella trasformazione necessaria in un’azienda nell’ambito dei servizi. I produttori hanno iniziato a rendersi conto che il servizio e i singoli processi all'interno del ciclo di vita del servizio stesso non possono essere scollegati. Le referenze dei clienti Mize ne hanno inoltre evidenziato la dinamicità e la flessibilità, stabilendo con loro solide partnership attraverso la condivisione degli obiettivi.

"Syncron è totalmente focalizzata nell’aiutare le aziende manifatturiere a fare dei servizi una leva per la crescita dell’azienda e del fatturato, e ora, insieme a Mize, potrà fare ulteriori passi avanti nello sviluppo di soluzioni che supportino la gestione delle garanzie e processi di assistenza sul campo", ha affermato Aly Pinder, Program Director Service Innovation and Connected Products di IDC Research. “Attraverso investimenti in R&D e grazie alla propria cultura di innovazione, Syncron prevede di accompagnare i suoi clienti nella loro evoluzione e di soddisfare le loro esigenze lungo l'intero ciclo di vita. Le aziende manifatturiere hanno ormai capito che la discontinuità nei processi è un ostacolo costante, pertanto necessitano di partner che possano aiutarle a completare la loro trasformazione digitale".

“Siamo profondamenti onorati che IDC MarketScape abbia nominato Syncron, per il secondo anno consecutivo, Leader e Mize Major Player nell’ambito delle soluzioni per la gestione delle parti di ricambio per le aziende manifatturiere, a livello mondiale. Il riconoscimento è particolarmente significativo in quanto abbiamo già ricevuto riconoscimenti simili da IDC MarketScape per Syncron e Mize nelle aree Service Lifecycle Management B2B Price Optimization, Field Service Management (FSM) e Warranty Contract Management (WCM)”, ha commentato Ashok Kartham, Chief Product Officer di Syncron. "Syncron è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni leader per la gestione del ciclo di vita dei servizi attraverso la nostra piattaforma cloud Connected Service Experience, al fine di migliorare l'esperienza del cliente, aumentare i ricavi generati dai servizi e garantire una piena e ottimale implementazione dei servizi".

Syncron fornisce un estratto del rapporto IDC MarketScape a questo link

Per ulteriori informazioni sulla suite completa di soluzioni software di assistenza post-vendita di Syncron, visitare: Syncron.com/solutions



Chi è SYNCRON

Syncron, che di recente ha completato un’operazione di fusione con Mize, aiuta le principali aziende manifatturiere e distributori a trarre velocemente vantaggio dalla nuova economia mondiale dei servizi, migliorando la redditività dell'attività post-vendita, ottimizzando il capitale circolante. Aumentando la fedeltà dei propri clienti, Syncron consente loro di passare con successo a modelli di business futuri basati sui servizi. Leader del settore dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning, Syncron offre il primo innovativo portafoglio di soluzioni complete end-to-end per la gestione intelligente del ciclo di vita dei servizi, confermato anche dai clienti stessi. L'offerta di Syncron comprende soluzioni di leadership quali: inventario delle parti di ricambio, definizione dei prezzi, tempo di funzionamento delle apparecchiature, garanzia, contratto di assistenza e gestione dell'assistenza sul campo. Fornite sulla piattaforma Connected Service Experience (CSX) di Syncron, tali soluzioni offrono ai clienti un competitivo elemento differenziatore, attraverso eccezionali esperienze di assistenza post-vendita, generando contemporaneamente significativi miglioramenti delle entrate e dei profitti nell'attività di un produttore o di un distributore. Per ulteriori informazioni, visitare syncron.com.



Informazioni su IDC MarketScape:

Il modello di valutazione dell’ IDC MarketScape è concepito per fornire una panoramica dell'idoneità competitiva dei fornitori di ICT (tecnologia dell'informazione e della comunicazione) in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza un sistema di punteggio rigoroso, basato su criteri sia qualitativi sia quantitativi, che si traduce in un'unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di uno specifico mercato. L’IDC MarketScape fornisce un quadro chiaro, in cui è possibile confrontare in modo significativo le offerte di soluzioni e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo di mercato attuali e futuri dei diversi fornitori in ambito IT e telecomunicazioni. Il framework fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologia una valutazione, a 360 gradi, dei punti di forza e di debolezza dei fornitori attuali e di quelli potenziali.



