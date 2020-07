Idee romantiche, divertenti, allegre per le vacanze 2020

Tante le idee per scegliere dove andare in vacanza: dal gourmet e benessere in Sicilia all’avventura in Sardegna, dalla cultura in Basilicata al relax in Umbria e dal romanticismo in Puglia alla purezza in Trentino.

GOURMET in Sicilia

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala (TP) propone un viaggio nel lusso dell’autentica ospitalità nobile di Sicilia. Luxury Wine Resort a 5 stelle creato all’interno di un’antica costruzione fortificata e gestito dai discendenti della famiglia, offre una vista magnifica su uno dei lembi più belli di Sicilia. Fiore all’occhiello l’enogastronomia: vini e olio di produzione propria accompagnano le ricercate pietanze del Ristorante La Calandra, che esalta gli ingredienti della tradizione trasformandoli in piatti gourmet. Favignana e le isole Egadi sono così vicine che pare di poterle toccare, Mozia Fenicia e Marsala con le loro meraviglie artistiche pure.





AVVENTURA in Sardegna

Horse Country Resort e Spa di Arborea (OR), è la scelta perfetta per chi cerca qualcosa di avventuroso. Ci troviamo sulla costa occidentale dell’isola, che conserva un fascino selvaggio, e Horse Country mette a disposizione dei propri ospiti una sessantina di splendidi cavalli addestrati per il turismo equestre. Le attività che si possono svolgere con loro vanno dalla prima lezione di equitazione a lunghe passeggiate sulla spiaggia, per spingersi al trekking a cavallo per i più esperti. Il tutto naturalmente accompagnato da un soggiorno a contatto con la natura, e la possibilità di concedersi il primo bagno nella tranquillità della spiaggia privata del resort.





CULTURA in Basilicata

Borgo San Gaetano di Bernalda (MT), che offre dimore di charme ricavate in un antico frantoio, è un vero nido di lusso. E offre la base ideale per una vacanza alla scoperta della Basilicata. La cittadina di Bernalda è un piccolo gioiello dove gustare i piccoli piaceri della vita, a partire da quelli gastronomici. D’intorno abbiamo Metaponto, con le straordinarie testimonianze archeologiche della Magna Grecia, la splendida Matera, assoluto unicum nel panorama mondiale, e tanti, affascinanti, borghi arrampicati sulle coline del territorio, che paiono immersi in una bellezza senza tempo.





BENESSERE in Sicilia

Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) accoglie gli ospiti in una vera oasi a cinque stelle, proprio sotto il vulcano Etna. La Petra Spa propone trattamenti wellness ispirati in parte alle eccellenze locali: elementi in grado di trasportare in un ambiente di autentico relax. Il ricco menù di programmi e trattamenti prevede l'utilizzo di estratti di piante locali, di olio di oliva, di sale marino, di mosti di uva dell’Etna, di spezie e agrumi. Durante il soggiorno è assolutamente consigliata una degustazione di vini di produzione propria, che racchiudono tutta l’intensità di questa terra.





RELAX in Umbria

Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG) è il luogo ideale dove staccare la spina. Un antica dimora che si trova al confine tra Toscana e Umbria, immersa nella quiete del lago. Qui ci si può dedicare al benessere, nell’intima Spa, e a passeggiate rilassanti in mezzo alla natura. A breve distanza città d’arte, e a misura d’uomo, come Perugia e Arezzo sono richiami irresistibili per una visita dedicata alle bellezze d’Italia da vivere senza alcuno stress.





ROMANTICISMO in Puglia

Relais Palazzo Zaccaria di Matino (LE) è la meta da preferire per concedersi una fuga d’amore. Ci troviamo in Salento, nel primissimo entroterra, e la struttura dispone di un solo appartamento. La privacy è assicurata, così come il comfort di ambienti dominati da pietra, legno e tessuti naturali. Il loft dispone di camera matrimoniale, cucina moderna ed elegante bagno, e offre una incredibile Personal Spa: una vasca jacuzzi con cromoterapia ricavata in un ambiente sotterraneo. A richiesta è possibile prenotare anche massaggi, singoli e di coppia, e uno chef a disposizione per allestire romantiche cene per due.





PUREZZA in Trentino

La zona di Levico Terme (TN), dove si trova Grand Hotel Imperial, è un territorio incantevole. Il lago di Levico è il secondo della Valsugana per estensione e dal 2013 ha ottenuto il riconoscimento internazionale Bandiera Blu: oltre alla verde spiaggia libera offre un paio di stabilimenti balneari e una vista molto suggestiva, che ricorda un fiordo norvegese. Passeggiate sulle piste ciclopedonali (a piedi o in bicicletta), pesca e uscite in barca, pedalò e kayak sono solo alcune delle attività che si possono svolgere sulle sue rive. Molti sentieri escursionistici partono direttamente dal centro del paese di Levico Terme: non c’è bisogno di usare nessun mezzo di trasporto oltre le proprie gambe! Al Grand Hotel Imperial saranno felici di consigliarvi la più adatta alle vostre attitudini, si va dalle semplici passeggiate di un’ora e mezza – perfette anche per le famiglie - verso chiesette, fortificazioni e resti di castelli alle più impegnative – come durata e dislivello - uscite di trekking. Soggiornando nell’hotel che fu teatro delle vacanze dell’imperatrice Sissi.