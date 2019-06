Idrotherm 2000 alle Giornate della Ricerca di Corepla

Innovazione è formazione

12 giugno 2019, Castelnuovo di Garfagnana - “Tubazioni per acqua” questo il Titolo dell’intervento di Idrotherm 2000 S.p.a. al convegno dal titolo “Giornate della Ricerca” organizzato da Corepla, in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa il 10 e 11 giugno dove si è discusso del rapporto tra le materie plastiche, l'acqua, l'energia e la salute, oltre ad affrontare in un panel diversi punti di vista sulle plastiche e il cibo.

Il gruppo Idrotherm 2000 S.p.a. con un marchio consolidato da oltre 40 anni di attività nella produzione di tubazioni in materiali termoplastici, è divenuto un fornitore chiave di soluzioni innovative nella distribuzione di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, nell’irrigazione agricola, nel teleriscaldamento, nella geotermia e negli scarichi di qualsiasi tipo. Idrotherm 2000, che realizza un fatturato di oltre 80 mln euro si avvale di 3 siti produttivi, due collocati in Toscana (Lu) ed un terzo in Lombardia (BG).



“La qualità è etica ed oggi più che mai questo valore etico legato alla qualità è un dato imprescindibile soprattutto quando, ed è il nostro caso, abbiamo a che fare con le risorse del pianeta” dice Raffaella Sartini Responsabile Relazioni esterne del gruppo Idrotherm 2000 “Qualità è il fattore imprescindibile per chi contribuisce a realizzare e mantenere infrastrutture di pubblica utilità, perché il futuro delle preziose risorse della terra passa anche dalle nostre mani. Penso ad esempio alle reti sotterranee che convogliano acqua, energia, impianti di distribuzione in un’azienda industriale, ma anche ai sistemi di irrigazione per l’agricoltura...”



Idrotherm 2000 ha deciso di investire sistematicamente e stabilmente nell’innovazione e nella formazione, due strade maestre dalle quali passa la via della sostenibilità come dimostra di fatto il recente progetto in collaborazione con Gruppo HERA Spa di realizzare una tubazione per protezione cavi elettrici alta tensione e scarico di acque reflue con materiali plastici riciclati, provenienti da filiera certificata a marchio PSV (Plastica seconda Vita). Sulla base dei metri di nuove tubazioni che vengono mediamente posati da Hera nell’arco di un anno, l’utilizzo della plastica riciclata potrebbe infatti garantire un risparmio di CO2 stimato, per la sola rete elettrica, in 126,6 tonnellate un nuovo approccio e confronto con l’Ecodesign con l’obiettivo di porre sempre al centro dell’attenzione la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente.

Sappiamo come proprio oggi sia più che mai importante sottolineare quanto l’Italia abbia urgente bisogno di rinnovare il proprio sistema infrastrutturale: esso risale per lo più al dopoguerra ed agli anni ’60. Ma gli impianti e le strutture non sono eterni, e gli ultimi tragici e drammatici eventi purtroppo ce lo ricordano. Anche questo piano straordinario di rinnovo e potenziamento di reti e impianti ha innanzitutto bisogno di competenza; ma sono tante le tematiche sulle quali è necessario riflettere, studiare, approfondire per avviare non tanto una riflessione quanto un vero e proprio piano di azione consapevole e coordinata che sappia affrontare il grande tema della salvaguardia del territorio e delle sue, delle nostre, preziose risorse.