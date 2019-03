Il 22 marzo il tour di “If Play 80’s” arriverà al Teatro Sanzio di Urbino. Uno spettacolo dedicato alla grande musica degli anni ‘80. Sei amici, musicisti per passione, porteranno in scena questo spettacolo per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Salesi onlus, una bella realtà di Ancona, che affianca l’Ospedale Pediatrico Salesi con diversi progetti per l’accoglienza e l’assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Gli “IF” nascono nel 1983 con Maurizio Picciafuoco tastierista e, successivamente, Carlo Lantieri alla chitarra e Daniele Natalini al basso. Inizia così, con la proposta di un repertorio progressive degli anni 70, un lungo periodo di apparizioni live e collaborazioni a vario livello. Nel 1997 il gruppo si scioglie ma nel 2003, in occasione del ventennale, Carlo Daniele e Maurizio si riuniscono per realizzare lo spettacolo IF PLAY GENESIS, un tributo alla famosa band inglese, che porteranno in piazze e teatri, raccogliendo un enorme consenso di critica e pubblico, con Paolo Messina alla batteria e Gabriele Zenobi alla voce solista. Nel 2010 arriva alla batteria Diego Vitaioli ed in repertorio viene aggiunto anche un tributo a David Bowie. Nel 2014 si aggiungono Stefano Fedeli, nuova voce solista e Maurizio Miranda al sax e alla voce. Il gruppo decide di ampliare il repertorio verso altri generi come il blues-soul fino ad arrivare ai giorni nostri con un omaggio alla musica pop e new wave degli anni 80 con lo spettacolo “IF PLAY 80’s“ che ha coinvolto 3 città marchigiane, Ancona, Urbino e Ascoli Piceno e che è a favore della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona.



La Fondazione G. Salesi Onlus nasce nel 2004 ad Ancona ed opera affinché l’Ospedale Pediatrico di Ancona sia un centro di riferimento nazionale per le Alte Specialità ed un luogo di cura dove il bambino non viva la degenza in modo traumatico e si senta a proprio agio, nonostante le difficoltà del ricovero. Con particolare attenzione ci si occupa delle problematiche psicologiche e psicopedagogiche per garantire a tutta la famiglia una migliore qualità di vita durante la degenza ospedaliera. Tanti i progetti di co-terapia affidati a professionisti e volontari appositamente formati che lavorano in stretto coordinamento con l’équipe medica dell’ospedale: clownterapia, musicoterapia, giocoterapia, arteterapia e pet therapy, Robot Therapy, L’Ospedale non fa più paura, le Case Accoglienza e tanti altri. Ogni progetto è attentamente monitorato e i risultati negli anni sono stati importanti. La ricerca e lo studio, già avviati per alcune attività in collaborazione con Università e altri Enti, sono obiettivi sempre presenti nel lavoro della Fondazione. L’Ospedale Pediatrico Salesi è un punto di riferimento per tutto il centro – sud d’Italia e la Fondazione Salesi può contare sul sostegno di tanti “Amici” nelle Marche, ma non solo.



Un grazie particolare al Comune di Urbino che patrocina l’evento e a Radio Arancia, Media Partner.

Sul palco insieme alla IF Band ci saranno Alessandra Losacco, Patrik Pambianco, Gabriele Zenobi, Simon Vicarelli ed i pesaresi Clarissa Vichi e Ivano Antonioli. Presenta la serata Claudio Ugolini di Rete Roma Communications.



L’appuntamento è per mercoledì 22 marzo alle 21.00 presso il Teatro Sanzio di Urbino.

Tanta musica e tanta solidarietà.



Prevendita presso Punti Amat - Prenotazione telefonica: tel. 071/2072439 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00) e online su www.vivaticket.it



Per informazioni: Daniela Calisti – info@danielacalisti.it – cell. 3356603497