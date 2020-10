Il 10 ed 11 ottobre il “Grand Tour delle Marche” diviene esperienza urbana di rinascita

Ad Ascoli Piceno, Officina Italia… diventa una festa! Ricostruzione, comunità, buon vivere. Le meraviglie delle aree interne come modello di vita per tutto il Paese.

Il magnifico centro storico di Ascoli Piceno, illuminato dai brillanti riflessi del travertino, di-viene palcoscenico ideale per sperimentare tutte le sfaccettature del buon vivere!



Assaggiare i gustosi e salutari cibi delle aree interne, anche in modalità gourmand, esplora-re le dimensioni della mobilità e del design sostenibili, partecipare alla genesi di manufatti di alta artigianalità, sorprendersi di fronte alle evoluzioni digitali che valorizzano l’enorme patrimonio cul-turale dell’Appennino.



Queste le suggestioni che il 10 ed 11 ottobre propone “Il Piceno: ricostruzione, comunità, buon vivere”, iniziativa promossa da Officina Italia (www.officinaitalia.org) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, che nel corso della settimana avrà un prologo con una mostra, una multivisione e convegni dedicati al tema.



Nell’occasione sarà possibile organizzare la propria esperienza di visita nel “salotto d’Italia”, tra le “rue” e le cento torri del capoluogo piceno, tra olive all’ascolana e trekking urbani, nonché esplorare in modalità immersiva il magnifico territorio circostante seguendo le indicazioni della piattaforma www.tipicitaexperience.it oppure consultando l’app ufficiale di Tipicità.



La manifestazione avrà il suo quartier generale nel palazzo della Pinacoteca Civica affacciato su Piazza Arringo, cuore pulsante della città, a due passi dalla Cattedrale di Sant’Emidio.



L’iniziativa è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziali che a partire da EXPO 2015 l’organizzazione di Tipicità ha sviluppato con crescente successo insieme ad ANCI Marche e che si avvale della partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.