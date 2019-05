Il 10 maggio riprende “Sport senza età” a Porto d’Ascoli

Prevista una camminata all’interno della Riserva naturale della Sentina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa invernale, riprende venerdì 10 maggio il progetto “Salute in cammino” con appuntamento a Porto d’Ascoli in Piazza Cristo Re alle 21.



Prosegue, dunque, nel territorio comunale il progetto regionale “Sport senza età” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017), col sostegno di Coop Alleanza e con il patrocinio della locale amministrazione comunale.



Si tratta di una iniziativa ormai strutturata nel tempo ed alla quale partecipano molte persone.



La novità del progetto dell’anno 2019 è che la partenza non avverrà sempre da Piazza Cristo Re ma anche in altri luoghi.



Particolarmente interessante sarà la camminata di venerdì 17 maggio quando l’iniziativa si svolgerà all’interno della Riserva naturale della Sentina (con partenza da via del cacciatore, ingresso Nord).



Il 24 maggio la partenza avverrà davanti all’ingresso centrale del Centro commerciale Porto Grande, mentre il 31 maggio il via sarà dato di nuovo da Piazza Cristo Re.



La partecipazione ai vari eventi) è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.



Il progetto consiste in una camminata della durata di un’ora con un percorso di almeno 5 chilometri da attraversare.



Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.