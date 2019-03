Il 10 marzo si cammina per conoscere le “Donne ascolane di ieri e di oggi”

Appuntamento il 10 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna non poteva mancare una iniziativa dell’U.S. Acli dedicata al sesso femminile.

Il titolo della manifestazione è “Donne ascolane di ieri e di oggi” ed è in programma per domenica 10 marzo con ritrovo dei partecipanti alle ore 9,30 in Piazza Arringo, davanti alla cattedrale.

Si tratta di una camminata culturale gratuita nel centro storico aperta alla partecipazione di cittadini di ogni età durante la quale si conoscerà meglio la storia della nostra città parlando ad esempio di Giovanna Garzoni e Flavia Guiderocchi.

L’iniziativa è del comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli di Ascoli Piceno nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” che è sostenuto dalla Chiesa valdese, fondi 8 per mille.

La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure si può contattare il numero telefonico 3495711408.