Nella cornice della Xenìa Book Fair, la Fiera Nazionale del Libro all’Aperto (sull’Accoglienza) di Reggio Calabria, il 13 luglio 2019 la scrittrice vigevanese Ida Daneri presenterà il suo romanzo fantasy "Dentro l'anima"

Sinossi:



Un lungo, pericoloso e intenso viaggio in un luogo singolare, ma anche in profondità dentro l’anima alla ricerca della propria vera essenza, nel superamento di un passato dall'eredità pesante per costruire un futuro che non sembra più esistere.

L'ambientazione è fantasy: una valle incantata celata nelle pieghe del tempo e dello spazio da una potente magia che affonda le proprie radici nella filosofia, dove pensieri e ricordi sono il filo conduttore.

Il giovane stregone, Xeymus O'Moore, dovrà trovare la fiducia in se stesso; comprendere il sentiero di predizione delle rune e ricongiungere l'anima; accettare il perdono e abbandonarsi all'amore; e sconfiggere infine l'oscurità sfidando con coraggio e dolore mille pericoli.

È una storia d'amore e d'avventura, alla ricerca del proprio vero io; la lotta tra maghi, stregoni, esseri umani generosi e spiriti malvagi, lo scontro feroce tra luce e oscurità per la sopravvivenza; la ricerca del perdono per le proprie colpe e l'anelito verso l'amore, nella riscoperta della propria luce e valore.

È la battaglia disperata dell'Anima Oscura per raggiungere la propria integrità a scapito di ogni essere vivente; è la difesa coraggiosa di chi ha imparato di nuovo a credere in se stesso, in un crescendo di incantesimi sempre più potenti, eredità incisa con le rune nel leggendario libro di un potente stregone che, per amore, ha saputo scindere anche l'anima.



L’autrice



Ida Daneri è nata a Vigevano nel 1959, dove vive con marito e figlia. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia, ha trascorso la vita tra numeri e norme fiscali, svolgendo con successo la professione di Dottore Commercialista; ha redatto anche articoli per riviste e quotidiani di settore e ha collaborato alla stesura di opere specialistiche.

L’amore per la scrittura si è incanalato in racconti e romanzi con ambientazione fantasy, privilegiando sogno e magia rispetto alla realtà quotidiana. Nelle sue storie l’avventura si fonde col romanticismo, senza mai dimenticare una sensuale vena di erotismo; spesso le tinte sono drammatiche e l’introspezione è sempre profonda. Lo stile è curato, ricercato nel linguaggio, capace di creare immagini vivide nel lettore.

Ida Daneri ha anche un blog (Il segreto di Ida) ed è contattabile alla mail Ida_Daneri.@yahoo.it



Link di acquisto

Mondadori: https://www.mondadoristore.it/Dentro-l-anima-Ida-Daneri/eai978883374034/

Amazon: https://www.amazon.it/Dentro-lanima-Ida-Daneri/dp/883374034X

Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/libri/ida-daneri/dentro-l-anima/9788833740348

IBS: https://www.ibs.it/dentro-anima-libro-ida-daneri/e/9788833740348