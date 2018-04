Il 16 riprende “Salute in cammino” a Porto San Giorgio per contrastare la vita sedentaria e ridurre i costi sanitari

Camminata di circa 5 chilometri

PORTO SAN GIORGIO – Riprende lunedì 16 aprile l’iniziativa “Salute in cammino” con partenza alle ore 21 in via Gramsci 6 (davanti al grattacielo).



Si tratta di un progetto di promozione della salute organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione con l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio, con Acli, Fap Acli e Caf Acli della provincia di Fermo e consiste in una camminata settimanale non competitiva (di circa 5 chilometri per un’ora di attività fisica) che si svolgerà ogni lunedì (tranne se piove).



La manifestazione è aperta a cittadini di ogni età e per ogni ulteriore informazioni si può contattare il numero 3442229927 tramite un messaggio whatsapp oppure oppure consultare la pagina facebook Salute in cammino Porto San Giorgio.



Il progetto è stato avviato nel corso dell’anno 2016 e si è ripetuto nell’anno 2017 (con partenza il lunedì) ed ha coinvolto tanti cittadini di Porto San Giorgio e di comuni limitrofi in una iniziativa che rappresenta anche un momento di socializzazione e di aggregazione. Per partecipare all’iniziativa non occorre versare quote di iscrizione né preiscriversi. Basta presentarsi sul luogo di partenza un quarto d’ora prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.