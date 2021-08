Il 17 agosto per la XI edizione di Mezzano Romantica concerto del duo violino e pianoforte di Francesco e Federico Lovato

Prosegue il cartellone di Mezzano Romantica 2021

Prosegue il cartellone di Mezzano Romantica 2021, il festival estivo diretto da Francesco Schweizer, giunto alla sua XI edizione. La serata di martedì 17 agosto, alle ore 21.00, si esibirà al Centro Civico il noto duo violino e pianoforte di Francesco e Federico Lovato, due fratelli la cui attività si svolge nelle più importanti sedi concertistiche d’Europa (Germania, Svezia, Albania) e del resto del mondo (Turchia, Giappone e Cile). L’ingresso è libero.



Gli artisti



Francesco Lovato: è diplomato in violino e in viola a pieni voti. Collabora con prestigiose orchestre quali Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Si è esibito, anche in veste solistica, al Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Philarmonie di Berlino, Tchaikovsky Hall di Mosca, Carnegie Hall di New York. Ha registrato per Sony, Deutsche Grammophon e per RaiRadioTre. É docente al Conservatorio di Reggio Calabria.



Federico Lovato ha studiato pianoforte col padre e con Ezio Mabilia, diplomandosi nel 1995 al Conservatorio di Venezia col massimo dei voti, lode e menzione speciale. In seguito, sotto la guida di Piero Rattalino ha ottenuto i Diplomi di Concertismo presso l’Accademia “S. Cecilia” di Portogruaro e “Incontri col Maestro” di Imola. Si è esibito in prestigiose sale internazionali quali il Mali Theatre di Varsavia e la Gasteig Konzertsaal di Monaco di Baviera. In Italia si è esibito a Milano, Bologna e Roma. È docente al Conservatorio di Udine.



Il programma



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata K 304 in mi minore

Tempo di Minuetto



Ludwig van Beethoven

Sonata op. 12 n° 1 in re maggiore

Allegro con brio

Tema con variazioni. Andante con moto Rondò. Allegro



Robert Schumann

Märchenbilder op. 113

Nicht schnell

Lebhaft

Rasch

Langsam, mit melancholischem Ausdruck



Robert Schumann

Adagio e Allegro op. 70



Per informazioni: Ufficio Turistico Comune di Mezzano

Tel. 349.7397917 – info@mezzanoromantica.it – www.mezzanoromantica.it