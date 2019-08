Quarta edizione della manifestazione

SPINETOLI – Sabato 17 agosto alle 18 è in programma la quarta edizione della “Camminata per San Pio X”.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”, promosso da Circolo Acli Oscar Romero, Associazione Villa San Pio X e Unione Sportiva Acli Marche, rientra anche quest’anno nel programma dei festeggiamenti del patrono della parrocchia.

Il percorso che sarà attraversato dai podisti è interamente pianeggiate, è a ridosso del fiume Tronto e a diretto contatto con la natura.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno.

La partecipazione è gratuita, la partenza è fissata davanti alla chiesa di San Pio X nell’omonima frazione del comune di Spinetoli.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.