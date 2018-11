Il 18 Novembre un torneo di burraco di beneficenza

Iniziativa dell'U.S. Acli a favore della Associazione Hozho Onlus

ASCOLI – La Casa Albergo Ferrucci, in via Tucci nel quartiere di Borgo Solestà, ospiterà domenica 18 Novembre un torneo di burraco di beneficenza a favore dell’Associazione Hozho Onlus.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli, associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Marche, Associazione Hozho Onlus, impegnata ormai da anni sul territorio con iniziative a favore di donne operate al seno oppure con campagne di prevenzione contro l’insorgere del tumore al seno e Chiesa valdese, all’interno del progetto “Ricostruire le comunità”.

Il programma della manifestazione prevede l’accreditamento delle coppie a partire dalle ore 15 e l’inizio del torneo alle ore 15.30.

Sono previsti premi per i vincitori ed un rinfresco dopo il terzo mitchell.

La quota di iscrizione, che sarà devoluta a favore delle attività organizzate dall’Associazione Hozho Onlus, è di euro 5.00.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Mirella Premici (3337275330).