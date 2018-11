Iniziativa in occasione della festa del patrono di Monteprandone

MONTEPRANDONE - Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” ed in occasione delle festività patronali venerdì 23 novembre la ”Camminata per San Giacomo della Marca” che è giunta alla quarta edizione.

L’iniziativa è di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, Amministrazione comunale di Monte e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto.

Si tratta di una una manifestazione finalizzata a invitare i cittadini a fare movimento ma anche a conoscere meglio il territorio, le sue splendide chiese ed i suoi santi e patroni.

Nel corso del 2018 il progetto ha toccato Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Spinetoli e Monteprandone.

Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti alle 21 in Piazza Monsignor Eugenio Massi davanti al Santuario Maria delle grazie e San Giacomo della Marca. A seguire il gruppo dei podisti si recherà a Monteprandone fino alla casa natale del patrono per poi tornare sul luogo di partenza.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita.