Appuntamento ogni mercoledì alle 21

ASCOLI – Dopo la pausa natalizia, di fine ed inizio anno, mercoledì 27 febbraio riprenderà il progetto “Salute in cammino” con appuntamento in via Oristano 1 (angolo via Napoli) davanti al Centro socio culturale Tofare.

Prosegue, dunque, nel territorio comunale il progetto regionale “Sport senza età” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017).

La partecipazione ai vari eventi (i successivi saranno il 6, 13, 20 ed il 27 marzo) è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Il progetto consiste in una camminata della durata di un’ora con un percorso di almeno 5 chilometri da attraversare.

Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.