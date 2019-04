Il 3 aprile a Cuccurano prima lezione del un corso gratuito di autodifesa per donne

Iniziativa organizzata dall’U.S. Acli Marche

Mercoledì 3 aprile (ore 18,30) si terrà la prima lezione del corso gratuito di autodifesa per donne presso la sede di ASD Know Yourself in via Flaminia 284 a Cuccurano.



Si tratta della terza edizione di una iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche che si svolge col patrocinio e con il contributo dell’Assemblea legislativa – Consiglio regionale delle Marche.



Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano anche l’U.S. Acli comitato provinciale Pesaro/Urbino, il Comune di Montelabbate, Pathfinders Martial Arts, Asd Know Yourself, l’Usn nazionale Kung fu e lotte associate, Kung fu Way of life.



Il corso consiste in un totale di 8 lezioni. Dal 3 aprile ogni mercoledì fino al 24 con inizio alle ore 18,30 l’appuntamento è presso Asd Know Yourself in via Flaminia n. 284 a Cuccurano (Fano). Le altre 4 lezioni si svolgeranno presso la palestra della scuola primaria in via Mentana ad Osteria Nuova a partire dal 6 aprile ogni sabato dalle ore 16.



Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: 3929483275 (Mirko Brualdi, referente tecnico del corso) o brumba@hotmail.it.