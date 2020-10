Il 4 ottobre la “Camminata per San Francesco”

Il programma della manifestazione di domenica 4 ottobre prevede il raduno in Piazza del Popolo, davanti alla chiesa di San Francesco, alle ore 15

ASCOLI - In occasione di una festività tanto cara ai cittadini italiani, di cui è il patrono, domenica 4 ottobre si svolgerà la “Camminata per San Francesco”, camminata culturale aperta a persone di ogni età.



Si tratta di una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno e dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, col sostegno e il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.



Il progetto è alla sua settima edizione, visto che ha preso il via a San Benedetto del Tronto, e sono state tante altre le città nelle quali è stato svolto Monteprandone, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Grottazzolina, Montedinove, Spinetoli e Cossignano per un totale di 60 appuntamenti.



C’è stata dunque la possibilità di ammirare le chiese, i conventi e le altre strutture religiose che sono state visitate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo, abbinando così la conoscenza del territorio e della storia dei patroni di varie città alla promozione dell’attività fisica.



Il programma della manifestazione di domenica 4 ottobre prevede il raduno in Piazza del Popolo, davanti alla chiesa di San Francesco, alle ore 15 e poi la partenza del gruppo per attraversare la città di Ascoli ed un itinerario prettamente francescano, predisposto dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu.



La partecipazione è gratuita, ma in ottemperanza alle norme di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione, attraverso un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa.



Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.