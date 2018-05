Il 6 maggio terza tappa del campionato provinciale singolo di burraco

Si gioca ad Ascoli presso il Circolo La Bricolla

ASCOLI – Domenica 6 maggio, presso il Circolo La Bricolla in via del commercio 25, si disputerà la terza tappa della terza edizione del Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli Ascoli/Fermo.

Alla manifestazione, che sta registrando la partecipazione di tantissimi appassionati del gioco provenienti da Marche ed Abruzzo sta dunque entrando nel vivo.

Dopo la seconda giornata della manifestazione al primo posto della graduatoria aggiornata troviamo Anna Ianni e Annarita Passaretti con 109 punti, poi Lucia Sebastiani con 105, Mariano Mascetti con 100, Vincenzo Ceci, Maria Teresa De Luca e Massimo Gori con 99.

Il programma della giornata del 6 maggio prevede l’accreditamento delle coppie a partire dalle ore 15,30 e l’inizio del torneo alle ore 16.

Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco, la manifestazione è riservata ai soci dei circoli affiliati all’U.S. Acli.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere al referente (Pierluigi 3357548616).

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook U.S. Acli Marche settore burraco o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Ascoli Piceno/Fermo o del campionato provinciale singolo di burraco.