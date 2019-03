Il 6 marzo “Salute in cammino” a Camerano

Appuntamento al palazzetto dello sport ore 21

CAMERANO – Il 6 marzo alle 21 appuntamento al palazzetto dello sport per “Salute in cammino”: iniziativa di promozione della salute riservata a cittadini di ogni età.

Il progetto, promosso da U.S. Acli Marche e Comune di Camerano, col patrocinio della delegazione provinciale Coni di Ancona, si svolge ogni mercoledì alle 21 (tranne quando piove) con partenza dal Palazzetto dello sport ed andrà avanti fino al mese di giugno 2019.

Le finalità dell’iniziativa sono quelle di utilizzare il movimento come farmaco naturale invitando persone di ogni età a camminare e dunque fare attività fisica.

La partecipazione al progetto è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni si possono visitare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.