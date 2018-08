Il 60% delle aziende più performanti pianifica la produzione con CyberPlan

La classifica delle cento aziende del Nord-Est che hanno superato meglio l'intervallo temporale compreso tra il 2012 ed il 2016 evidenzia come il 60% di esse utilizzi il software CyberPlan per la pianificazione della produzione ed altri elementi interessanti.

Cento aziende che stanno guidando il mercato

La recessione dell'ultimo lustro ha messo in difficoltà numerose aziende, alcune hanno però superato questo periodo con dei risultati di netta ed indubbia crescita. Tale evidenza nasce dall'analisi dei bilanci depositati tra il 2012 ed il 2016 dalle imprese operanti in Veneto (nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) e Friuli (nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine). Di queste aziende sono stati presi in considerazione parametri economici quali l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) ed il reddito, in maniera da verificare le performance realizzate nel periodo.





Le caratteristiche delle aziende al vertice

L'analisi ha evidenziato alcuni tratti comuni tra queste aziende; si è visto infatti come siano state premiate le scelte in termini di forte proiezione internazionale e di specializzazione.



Altra caratteristica comune a molte aziende presenti nella "Top 100" è il fatto che queste utilizzano l'APS (Advanced Planning and Scheduling Software) CyberPlan. Ciò è interessante anche perchè si tratta di aziende operanti in settori che presentano prodotti e caratteristiche diverse tra loro, tra cui: Unifarco (cosmetici), Fanton (cavi), Nidec-Asi (elettrotecnica), Lima Corporate (ortopedico), Ilcam (arredamento).



Oltre a ciò è interessante notare come la quota di aziende manifatturiere, presenti nei primi 20 posti della classifica delle 100 più performanti, che usano il software di pianificazione e schedulazione della produzione CyberPlan e le soluzioni di Cybertec siano ben il 60%, tra cui Breton, Friul Intagli, I.R.C.A. (Zoppas Industries) e Stevanato.



CyberPlan, il software sviluppato a Trieste al fianco delle aziende più ambiziose



Il software di pianificazione e schedulazione avanzata della produzione CyberPlan viene utilizzato quotidianamente da numerose aziende, non solo del Nordest, per pianificare e schedulare la propria produzione. Le aziende che hanno scelto CyberPlan decidendo di innovarsi e di cogliere le opportunità di una pianificazione e schedulazione avanzata che utilizza ragionamenti a capacità finita, logiche simulative what-if, algoritmi potenti e un database in RAM appartengono infatti a regioni e settori dei più diversi. Il tratto comune è quello di voler pianificare e schedulare la propria produzione nella maniera più efficace ed efficiente possibile, sfruttando un software come CyberPlan, in grado di aiutare il pianificatore nello svolgimento delle sue funzioni grazie al fatto che l'APS gli consente di demandare operazioni complesse e laboriose e di poter disporre di capacità e potenzialità enormemente maggiori come dimostrato dai casi di successo.