Ogni martedì giochi e partite libere di burraco

ASCOLI – Anche nel mese di gennaio, presso la sala polivalente della Casa albergo Ferrucci in via Tucci, proseguiranno i corsi e le partite libere di burraco. L’iniziativa si svolgerà ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ed è gratuita ed il prossimo appuntamento è dunque fissato per martedì 7 gennaio.

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del progetto “La ginnastica della memoria” dall’U.S. Acli Marche e dall’Associazione Hozho, col sostegno di Banca Intesa San Paolo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Il progetto “La ginnastica della memoria” è finalizzato a promuovere un invecchiamento il più sano ed attivo possibile, preservando le capacità mnemoriche attraverso una serie di giochi ed attività di carattere socializzante che aiutano a non perdere mai di vista l’importanza delle relazioni sociali nel mantenimento del benessere della popolazione anziana.

Informazioni al numero 3295439141, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.