Il 9 settembre camminata sui luoghi di Cecco d'Ascoli

Appuntamento alle 21 ad Ascoli Piceno in Piazza Arringo

ASCOLI – Dopo il rinvio del 2 settembre, causa pioggia e maltempo, è in programma per lunedì 9 settembre “I luoghi di Cecco d’Ascoli”.

Si tratta di una iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Sport senza età – Salute in cammino” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, con il contributo dell’Asur Marche.Si tratta di una camminata culturale, curata dalle guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu, che toccherà i punti cittadini legati proprio a Cecco d’Ascoli.

Nel corso della serata, come avvenuto nelle tante camminate realizzate in questa estate, si parlerà proprio della storia di Cecco d’Ascoli ma ovviamente anche della storia della nostra città che con lui si intreccia nel corso dei secoli e non solo durante la sua vita.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: si può contattare il numero 3442229927, consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.