Il Bar del Porto e Caffè Mauro presentano la terza edizione di “Waves of Music” – Drink e Musica d’autore sotto le stelle

Nello storico locale dell’Argentario, icona della Dolce Vita, ritorna l’attesa rassegna musicale con 3 concerti esclusivi in riva al mare. Dopo il successo delle precedenti edizioni di “Waves of Music” che hanno avuto come protagonisti, tra gli altri, Luca Barbarossa, Bungaro, Tosca, Danilo Rea, ed artisti come Tony Momrelle, Greta Panettieri ed Eleonora Bianchini, il Bar del Porto e Caffè Mauro presentano l’attesa terza edizione: un’ imperdibile rassegna musicale nello splendido dehor sul mare di Porto Ercole.

Apriranno il calendario il 29 luglio Pilar & Daniele Di Bonaventura con lo spettacolo “Il mio tango libero”, un omaggio al grande maestro argentino Astor Piazzolla. Ad accompagnarli ci saranno altri due musicisti virtuosi, Andrea Colella al contrabbasso e Federico Ferrandina alle chitarre.



Pilar è cantante, interprete e autrice. Ha 4 album all’attivo (Femminile Singolare, 2007; Sartoria italiana fuori catalogo, 2011; L’amore è dove vivo, 2015; Luna in Ariete, 2019) e svariati featuring discografici. La sua versatilità ha tracciato un percorso dove convergono canzone d’autore, jazz, folk, musica classica e antica, teatro-canzone, poesia e letteratura.

Hanno scritto per lei Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Joe Barbieri, Alessio Bonomo, Tony Canto, Sandro Luporini e lo scrittore Fabio Stassi.

Tra il 2005 e il 2010 è stata vincitrice del Primo Premio Assoluto e targa della critica per Musicultura, vincitrice del Premio Lunezia, vincitrice del Concorso L’Artista che non c’era, finalista al Premio Tenco come Miglior Opera Prima, Miglior Interprete al Premio Bianca d’Aponte, finalista al Premio Bindi e per due anni consecutivi Miglior Interprete al Pjesma Mediterana (festival della Canzone Mediterranea) a Budva, in Montenegro.



Daniele di Bonaventura originario delle Marche (Italia), è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo. La sua musica è una mescolanza seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica (composizione, struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano. Nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, per approdare al suo ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo musicale variegato e inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo di una Chiesa. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza. Ha suonato nei principali festival italiani ed internazionali (London Jazz Festival, Umbria Jazz, Montreux Jazz etc) e ha partecipato a piu' di 90 album, collaborando con Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, A Filetta, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, Lenny White, Robin Kenyatta, Omar Sosa e tantissimi altri artisti.



Di seguito il calendario completo degli eventi musicali organizzati nel rispetto della sicurezza e di tutte le normative in vigore. La prenotazione è obbligatoria.



CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI “WAVES OF MUSIC” 2021 – Drink e Musica d’Autore



12 agosto 2020 – ore 22:30 – KARIMA - “No Filter“



Un incontro raffinato con l'artista di origine algerina che presenterà “NO FILTER”, il suo nuovo album uscito il 14 maggio 2021 per “Il Parco della Musica Records”. Presenterà una collezione di grandi successi internazionali e senza tempo, rivisitati secondo l’espressione musicale dell’artista che ama le contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz.



26 agosto 2021 – ore 22:30 - Fabio Concato - “Musico ambulante in tour”



Uno dei più grandi artisti della musica d’autore italiana. Fabio Concato nel corso degli anni ha narrato in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità: nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza, popolano il mondo delle sue canzoni, simili a illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che gli ha tributato l’amore del pubblico.

Accompagnato da tre importanti musicisti, Concato al Bar del Porto presenterà il suo repertorio, tra classici e incursioni jazz.



***

PER INFO E PRENOTAZIONI:



BAR DEL PORTO

Lungomare Strozzi, 6

Porto Ercole, 58018



bardelporto@caffemauroretail.com

Tel: 0564 819000 - 347 3830876

https://bardelporto.cafe/

Facebook: https://www.facebook.com/bardelportoercole/

Istagram: bar_del_porto



Direzione artistica/eventi culturali: MBmanagement/D-social