Il cammino dal chicco all’espresso e i metodi alternativi di estrazione nei nuovi webinar di Caffè Milani

Servire un caffè sembra un gesto banale. In realtà è il risultato di un processo complesso che sempre più baristi, ristoratori e coffee lover desiderano conoscere a fondo.

Se le attività con corsi in presenza sono state messe in stand by, Caffè Milani non rinuncia alla sua mission di diffondere la cultura del buon caffè attraverso nuovi moduli di formazione online. Sono tre le date proposte per conoscere più da vicino la lunga filiera del chicco di caffè e per apprendere nuovi metodi di estrazione da proporre al bar o realizzare a casa.

Guida in questo interessante cammino il brand ambassador Andrea Pinturi, con il quale i corsisti possono interagire per trovare risposte alle proprie curiosità o chiarire dubbi riguardo i passaggi che portano alla realizzazione di un’eccellente tazza di caffè.



Gli appuntamenti in programma:



WEBINAR #1: IL CAFFE, DAL CHICCO ALLA TAZZINA - introduce al mondo del caffè: storia, botanica, sistemi di lavorazione, strumenti di estrazione, l’espresso; infine i consigli per preparare un caffè a regola d’arte.



Le date disponibili:

- martedì 24 novembre dalle 17,00 alle 19,00



WEBINAR #2: I METODI ALTERNATIVI DI ESTRAZIONE DEL CAFFÈ - presenta l’affascinante mondo dei sistemi alternativi all’espresso e offre una guida realizzazione della moka e della French Press mostrando ogni fase della preparazione.



Le date disponibili:

- giovedì 12 novembre dalle 17,30 alle 19,00

- giovedì 19 novembre dalle 18,00 alle 19,30



Al termine di ogni corso i partecipanti riceveranno l’Attestato di Partecipazione di Altascuola Coffee Training.



L’iscrizione si effettua online al sito https://www.caffemilani.it/webinar/ o mandando una mail a info@caffemilani.it . Ogni corso ha un costo di 30 euro.



Seguite Caffè Milani sul sito www.caffemilani.it