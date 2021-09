Il camper dei vaccini anti-Covid fa tappa alla Menci

Il camper dei vaccini anti-Covid arriva alla Menci. L’azienda castiglionese, leader in Italia per la produzione di semirimorchi, ospiterà la campagna che sta facendo tappa nei principali luoghi produttivi della Asl Toscana Sud Est con l’obiettivo di promuovere la sicurezza e la serenità sui posti di lavoro attraverso questa importante forma di prevenzione. L’appuntamento in Valdichiana è fissato per giovedì 30 settembre, dalle 11.30 alle 17.30, allo stabilimento in località Montecchio Vesponi, e andrà a rappresentare una preziosa opportunità per ricevere informazioni e per iniziare o concludere il ciclo vaccinale: basterà recarsi direttamente alla Menci con documento di identità e con tessera sanitaria valida.

Questa iniziativa sarà aperta a tutti senza necessità di prenotazione, con particolare attenzione alle persone tra i quaranta e i sessant’anni nel pieno dell’attività lavorativa: basterà recarsi direttamente alla Menci con documento di identità e con tessera sanitaria valida per avviare le procedure per la vaccinazione. Il camper farà affidamento sulla presenza di medici e infermieri che saranno a disposizione anche per fornire tutte le informazioni necessarie, provvedendo così a rassicurare e a far vivere questa pratica con serenità. Il progetto è stato varato da Regione Toscana, Confindustria Toscana Sud e Asl Toscana Sud Est, con la Menci che ha immediatamente aderito e posto a disposizione i propri spazi continuando così a dimostrare la propria sensibilità e la propria attenzione verso il contrasto al Covid19. In quest’ottica, infatti, nei tre stabilimenti del gruppo a Montecchio Vesponi, a Treviso e a Castelnuovo Scrivia (Al) è stata prevista fin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria una sanificazione costante degli ambienti, il distanziamento dei dipendenti, la riorganizzazione dei turni e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per prevenire il contagio, con un forte impegno nel garantire la piena sicurezza e la tutela della salute del personale e delle loro famiglie. «Accogliamo con piacere questa iniziativa - ribadisce Andrea Menci, responsabile vendite, export e comunicazione del Menci Group, - che vuole invitare i nostri dipendenti e, in generale, tutti i lavoratori a sottoporsi ad una pratica importante come la vaccinazione anti-Covid. Si tratta dunque di un’opportunità per ottenere informazioni e per mettere al sicuro la salute di tutti, partendo dagli ambienti professionali, con la consapevolezza che prossimamente sarà prevista l’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro».