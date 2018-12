Il campionato provinciale singolo di burraco alla conclusione

Presso il Circolo Santori di Brecciarolo

ASCOLI – E’ giunta all’ultima tappa la terza edizione del campionato provinciale singolo di burraco organizzato dall’U.S. Acli.



Venerdì 14 Dicembre, alle ore 21 presso il Circolo Santori di Brecciarolo in via delle betulle, si svolgerà la decima ed ultima tappa di una manifestazione che ha preso il via nel mese di Marzo e che ha coinvolto più di 160 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.



Dopo la nona giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria (che tiene conto dei migliori 7 risultati ottenuti così come da regolamento) c’è Annarita Passaretti con 375 punti, Mauro Biancacci con 354, Maria Teresa De Luca 337, Anna Ianni con 337, Vincenzo Ceci 334, Massimo Gori 327, Mariano Mascetti 323, Anna Maria Del Moro 320, Regina Vittoria Ferrara con 317 e Giancarlo Catalucci con 314.



Venerdì 14 Dicembre, dunque, si deciderà chi sarà il successore di Alessandro D’Amario (vincitore della prima edizione) e Giancarlo Catalucci (vincitore della seconda edizione).



La serata finale della manifestazione sarà disputata con la formula delle 4 partite: 4 mitchell e una danese per 4 smazzate. Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’arbitro della serata Pierluigi De Angelis (telefono 3357548616).