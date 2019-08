Il campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli alla sesta tappa

Alle ore 16 presso la sede del Circolo Santori di Brecciarolo

ASCOLI – Domenica 8 settembre si giocherà la sesta tappa campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli giunto alla quarta edizione.



Alle ore 16 presso la sede del Circolo Santori di Brecciarolo (in via delle betulle) si disputerà dunque la manifestazione con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate. L’accreditamento delle coppie prenderà il via alle ore 15,30.



Dopo cinque giornate del campionato al primo posto della graduatoria c’è Anna Rita Passaretti con 260 punti, a seguire Mauro Biancacci con 246, poi Tito Giovannini 243, Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori (242), poi Maria Teresa De Luca 235, Luca Ceci 230, Claudia Sfratato 227, Primo Pezzini 218 e Roberto Vallorani 214.



Per le iscrizioni alla gara dell’8 settembre ci si può rivolgere ad Anna Rita (tel. 3387334494).



Per ulteriori informazioni sulla manifestazione invece si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.