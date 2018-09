Il campionato provinciale singolo di burraco dell’Us Acli è giunto alla vigilia dell’ottava tappa

Dopo la settima giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria c’è Anna Ianni con 337 punti

ASCOLI – E’ arrivato alla vigilia dell’ottava tappa il campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando 123 persone provenienti da Marche ed Abruzzo.



Presso l’ASD La Bricolla si è svolta la settima tappa della manifestazione che è stata vinta da Marisa Mariani e Domenica Orsini che hanno superato Idelba Gabrielli e Daniela Manfroni e Giancarlo Catalucci e Regina Ferrara che hanno chiuso al secondo e terzo posto.



Quarta in graduatoria la coppia Mario Galiè/Lucia Sebastiani, premio tecnico a Roberto Vallorani e Mariano Mascetti.



Dopo la settima giornata della manifestazione al comando della classifica provvisoria c’è Anna Ianni con 337 punti, a seguire Anna Rita Passaretti con 317, Regina Vittoria Ferrara con 305, Tito Giovannini e Claudia Sfratato con 299, Lucia Sebastiani, Maria Teresa De Luca e Anna Del Moro con 290.



Il regolamento prevede l’utilizzo degli 8 miglior punteggi ottenuti sul totale delle 10 tappe in programma con possibilità dunque di scartare i peggiori due risultati.



La prossima tappa è in programma domenica 14 ottobre a San Benedetto del Tronto.