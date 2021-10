Il Comune di Anagni (FR) aderisce alla nuova Trasparenza Rifiuti

Il Comune di Anagni (FR) entra a far parte degli Enti virtuosi che hanno inserito l’apposito modulo sulla Trasparenza Rifiuti, sul proprio sito web istituzionale.

Come stabilito dalla delibera 444/2019 dell’ARERA, in materia di Trasparenza Rifiuti, gli Enti dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili i documenti e le informazioni agli utenti.



Il Comune di Anagni, in provincia di Frosinone, ha recentemente inserito il modulo web, previsto dalla delibera 444/2019. La piattaforma è stata fornita dalla Società GolemNet, che ha predisposto un applicativo web ad hoc, dal nome Trasparenza Rifiuti.



Potete visualizzarlo a questo link: https://anagni.trasparenzarifiuti.it/



All’interno del modulo, sono presenti tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione del complesso iter di gestione dei rifiuti, calcolo e copertura dei costi del servizio. Come la Carta della qualità del servizio o le “bollette” di riscossione della tariffa.



Il modulo è conforme alle regole delineate da ARERA, accessibile come da Linee Guida AgID, sicuro e certificato Iso 9001:2015.



Anagni nel Lazio si aggiunge agli altri Comuni che utilizzano questo modulo: Alatri, Borbona, Caprarola, Ciampino, Cittareale, Colonna, Lariano, Longone Sabino, Micigliano, Poggio Bustone, Rieti, Strangolagalli, Vallinfreda, Valmontone.



Il modulo è utilizzato anche da ASM Rieti, che ha optato per la soluzione network: questa offre agli utenti informazioni esposte in maniera omogenea e un quadro sinottico dei dati di tutti gli appartenenti al relativo gruppo di utenti.



L’elenco completo degli Enti attivi, che utilizzano questa piattaforma, si può consultare a questo link: https://www.trasparenzarifiuti.it/enti-attivi/



Il software trasparenzarifiuti.it della Società Golem Net presenta le seguenti caratteristiche:



• implementabile a supporto di qualsiasi sito internet istituzionale già in uso da un Ente pubblico

• conforme alle disposizioni ARERA

• accessibile come disciplinato dalle modifiche del D.lgs. n. 106/2018 alla legge 4/2004 sull’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed entrate in vigore il 23 settembre

• idoneo alle linee guida AgID

• facile da consultare e completo delle informazioni richieste dalla Autorità.



Il modulo web è immediatamente attivabile, personalizzabile e fruibile.



Per altre informazioni sul servizio e prendere visione della demo potete consultare il sito: https://www.trasparenzarifiuti.it/richiedi-una-demo/.



Oppure potete in alternativa scrivere un messaggio WhatsApp al numero: 342 014 7374.



Se si desiderano approfondimenti tecnici potete scrivere una mail all’indirizzo segreteria@golemnet.it.



Per porre ulteriori domande potete scrivere una mail all’indirizzo assistenza@trasparenzarifiuti.it.