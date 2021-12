Il Comune di Novara aderisce alla nuova Trasparenza Rifiuti

Il Comune di Novara tra gli Enti virtuosi che hanno adottato il modulo sulla Trasparenza Rifiuti sul proprio sito web istituzionale.

Come stabilito dalla delibera 444/2019 dell’ARERA, in materia di Trasparenza Rifiuti, gli Enti dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili i documenti e le informazioni agli utenti.



Il Comune di Novara, capoluogo di provincia e seconda città della Regione per numero di abitanti dopo Torino, ha recentemente adottato sul proprio sito istituzionale il modulo web, previsto dalla delibera 444/2019.



La piattaforma è stata fornita dalla Società GolemNet, che ha predisposto un applicativo web ad hoc, dal nome Trasparenza Rifiuti, disponibile al seguente link: https://novara.trasparenzarifiuti.it/



Il Software web adottato dal Comune di Novara è implementato nella sua versione Network, che permette ai Comuni associati ad un Ente capofila di esporre contemporaneamente e automaticamente i dati della Trasparenza Rifiuti sia sul proprio sito internet che su quello del gestore del servizio.



In questo modo gli utenti di tutto l’ambito fruiscono le informazioni in modo omogeneo e hanno a disposizione un quadro sinottico dei dati di tutti i Comuni appartenenti al network.



All’interno del modulo, sono presenti tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione del complesso iter di gestione dei rifiuti, calcolo e copertura dei costi del servizio. Come ad esempio la Carta della qualità del servizio o le “bollette” di riscossione della tariffa.



Novara nel Piemonte si aggiunge agli altri Comuni che utilizzano questo modulo: Borgaro Torinese, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Leini, Lombardore, Mappano, Montanaro, Monteu Da Po, Rivalba, Rondissone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano.



L’elenco completo degli Enti attivi, che utilizzano questa piattaforma, è disponibile a questo link: https://www.trasparenzarifiuti.it/enti-attivi/



Il software trasparenzarifiuti.it della Società Golem Net presenta le seguenti caratteristiche:



• implementabile a supporto di qualsiasi sito internet istituzionale già in uso da un Ente pubblico

• conforme alle disposizioni ARERA

• accessibile come disciplinato dalle modifiche del D.lgs. n. 106/2018 alla legge 4/2004 sull’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed entrate in vigore il 23 settembre

• idoneo alle linee guida AgID

• facile da consultare e completo delle informazioni richieste dalla Autorità.



Il modulo web è immediatamente attivabile, personalizzabile e fruibile. Inoltre risulta conforme alle regole delineate da ARERA, accessibile come da Linee Guida AgID, sicuro e certificato Iso 9001:2015.



Altre informazioni sul servizio e la possibilità di prendere visione della demo sono disponibili al sito indicato alla fine di questo articolo.



