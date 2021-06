Il Crudo di Cuneo DOP in degustazione nel negozio Biraghi di Torino

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 giugno nel punto vendita di piazza San Carlo

Sabato 5 e domenica 6 giugno il Crudo di Cuneo DOP è ospite del negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino per due giornate di degustazione guidata: dalle 10.30 alle 13.00 al mattino e dalle 14.00 alle 19.00 il pomeriggio, sarà possibile degustare gratuitamente il prosciutto in compagnia di un affettatore che, oltre a tagliare il prodotto sul momento, fornirà utili informazioni su questa eccellenza cuneese che nel 2009 ha ricevuto dall’Unione Europea la Denominazione di Origine Protetta.



Si tratta del primo appuntamento in presenza per il Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo dopo oltre otto mesi di sospensione degli eventi a causa dell’emergenza sanitaria. La degustazione riapre, inoltre, il ciclo di incontri organizzati dal negozio Biraghi di Torino per raccontare le eccellenze enogastronomiche di tutto il Piemonte, vicine per filosofia e vocazione all’azienda, presenti nel punto vendita.



La partecipazione alla degustazione è libera e gratuita. Gli ingressi al negozio sono regolamentati secondo la normativa anti Covid.





A proposito di Biraghi

Biraghi SpA, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 470.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro.



A proposito del Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo

Il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo è stato costituito nel 1998 da un gruppo di imprenditori cuneesi. È nato con il compito di predisporre il disciplinare e portare a riconoscimento il Prosciutto Crudo di Cuneo che ha ottenuto la Dop nel 2009. Svolge le funzioni istituzionali dei Consorzi di tutela, gestendo il disciplinare di produzione, tutelando la denominazione, vigilando sul rispetto delle normative, favorendo la promozione del prodotto.