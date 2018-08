Quando recuperare crediti diventa un’odissea

Tra i vari debitori esiste la figura del professionista.



In quanto tale, sa benissimo come approcciarsi con il creditore, teme poco le agenzie di recupero crediti, non teme le azioni giudiziali perché conosce bene il codice di procedura civile e ... gli “piace” !.



Il debitore professionista si presenta, agli occhi della gente, come una persona dotata di un certo “carisma”:



E’ positivo, ottimista, socievole, spiritoso, elegante, ispira rispetto, fiducia, è garbato nei modi, di solito alla guida di una macchina di lusso, un vero asso nella comunicazione non verbale, la sua simpatia è un’arma micidiale.



Non sa cos’è l’ansia. Al contrario delle sue vittime che ama deridere.



E’ un simpatico millantatore: Il Sindaco è un amico che giocava con lui a calcetto, lo è anche il presidente della camera del commercio: I figli vanno a scuola insieme.



Si vanta di conoscere ufficiali di polizia, persone agiate, politici, personaggi dello spettacolo.



La conduttrice del telegiornale è una sua compagna di scuola…va in vacanza col primo ministro e pianta l’ombrellone a pochi passi dalla sua scorta.



Non parla di debiti ma di crediti fantomatici che vanterebbe da tempo da privati, dalla regione, dalla provincia e dall’erario … Ma si sa coi tempi che corrono !!



Eccoci a noi. Si alzi il sipario: entra nella nostra impresa in giacca e cravatta, profumo ammaliante, sorriso smagliante.



Compra cinquantamila euro di merce e interroga il titolare dell’esercizio: Mica non si fiderà ..vero?

Potrei anche staccarle un assegno seduta stante ma…. MA – E’ questa la parolina magica a cui fare attenzione.



Perché lui compra. E pagherà !. Certo che pagherà !. Coi soldi degli altri. ... Anche con i tuoi.

D’altra parte come pensare che un attore del genere sia in cattiva fede?



Come non vedete il “Brolex” che ha al polso

Vale dieci volte di più del salario di un vostro dipendente.



E che dire dell’Astronave che ha parcheggiato proprio ad un passo dall’entrata del negozio



Il gioco è fatto. La vostra lingua è legata. Restate pietrificati come davanti Ad un ipnotista.





Il Debitore ha afferrato la sua vittima ma, come i gatti col topo, non la ucciderà subito; Prima giocherà: più sarà cercato e tampinato, tanto più lui si sentirà libero di non pagare, rimandando in continuazione, procrastinando all'inverosimile.



E domani? Domani continuerà a fare il suo mestiere, magari presentandosi in un negozio che dista trecento chilometri dal vostro….



Il Debitore professionista, talvolta, recita talmente bene la sua farsa da impersonarsi patologicamente nel personaggio che imita.



Il debitore seriale spesso vive riuscendo a spendere più di quello che “guadagna” mensilmente;

Paradossalmente è proprio questa la sua “arma”: Salda coi soldi degli altri. Non con i suoi.



Lui ha bisogno di vacanze e beni di lusso e, quindi, non può rinunciarvi per pagare voi…

Si vive una volta sola.



E a pagare e a morire si fa sempre in tempo. Meglio far morire di crepacuore gli altri…



Ok, ma allora vi starete chiedendo: Come è possibile farsi pagare d questi personaggi?

Il professionista del debito non paga tutti. Paga soltanto chi teme.



Il professionista del debito teme soltanto chi lo CONOSCE.

Solo un professionista esperto del recupero crediti CONOSCE il debitore seriale: lo riconosce da un km di distanza…Sa dove si nasconde, i suoi artifizi, le sue maschere, i suoi trucchi, i suoi nascondigli (fisici e mentali.)



FORSE, questi, riuscirà a farlo pagare ma non sarà facile.



Scordatevi gli avvocati: Il debitore professionista conosce codici leggi e sentenze più di un magistrato della corte suprema.



Ribadiamo: adora il codice di procedura civile italiano, talvolta gli sembra scritto dal suo migliore amico.



Creditori, fatevi un favore: affidatevi a chi ha dedicato la vita alla scienza del recupero.



OCCHIO !!