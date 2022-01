Il Formaggio Piave DOP raccontato da tre food blogger italiane

La nuova campagna di Digital PR per Nice to Eat EU Le ricette a base di Piave DOP sono al centro dell’iniziativa che coinvolge Lucia Carniel, Sara Sguerri e Daniela Vietri

Nel corso del progetto Nice to Eat-EU sono state numerose le iniziative incentrate sulle Digital PR, attività di racconto e promozione online che hanno coinvolto influencer e content creator italiani, austriaci e tedeschi.



Ultima in ordine di tempo è la campagna partita sul finire del 2021 che vede iI Formaggio Piave DOP protagonista dei social e del web grazie all’abilità di storytelling nell’ambito del cibo di tre food blogger italiane: Lucia Carniel di Lultimafetta.it, Sara Sguerri di Pixelicious.it e Daniela Vietri di Cucinalibriegatti.com.



Tre punti di vista, tre esperienze differenti, tre modalità di racconto complementari; nascono così una decina di ricette gustose, originali e facilmente replicabili che Lucia, Sara e Daniela stanno condividendo sui loro blog e sui loro social. Scatti accurati, stories dedicate e tanta creatività sono questi gli ingredienti che accompagnano il Piave DOP alla conquista del web.



Conosciamo meglio le tre food blogger coinvolte:



Lucia Carniel di Lultimafetta.it



Dopo una laurea in comunicazione e 15 anni di carriera aziendale, all’alba dei 40, decido di realizzare un sogno. Nel 2018 lascio il ruolo di Sales Manager in una grande multinazionale italiana per provare a vivere della mia creatività. Nel mio blog, www.lultimafetta.it, racconto storie che legano luoghi, persone e ricette, storie di cucina, di viaggi vicini e lontani, di vignaioli, di artigiani, di persone appassionate del loro mestiere e del vivere in sintonia con i ritmi della natura. Grazie all’esperienza e allo studio maturato negli anni nell’ambito della comunicazione, della fotografia e dell’enogastronomia, oggi mi occupo di fotografia, di copywriting, di food styling e di sviluppo di contenuti digitali in ambito food and travel.



Nel Dicembre 2020 è stato pubblicato il mio primo libro che si intitola "L'Ultima Fetta - racconti di vita e buone ricette" (New Book Edizioni).



Su Instagram è @lucia_carniel_lultimafetta





Sara Sguerri di Pixelicious.it



Sara Sguerri, classe 1984, toscana doc. Il mio blog di cucina, www.pixelicious.it, è online dal 2007 e lì si concentrano tutte le mie passioni: cucina, fotografia e scrittura, in ordine sparso. Mamma rockettara, amante dei gatti e del mare, da qualche anno collaboro con le aziende come content creator e tengo corsi di cucina.



Su Instagram è @pixelicious.it





Daniela Vietri di Cucinalibriegatti.com



Classe 1979, ama definirsi “ex avvocato pentito” perché questa scelta ha caratterizzato la sua vita.È una persona determinata che dopo anni di studi giurisprudenziali e di esercizio della professione forense ha preso coscienza della propria insoddisfazione ed ha voltato pagina. Nel 2014 ha frequentato un corso professionale da chef presso la scuola di cucina romana “Les Chefs Blanchs” ed in seguito ho lavorato in alcuni ristoranti della Capitale. È inoltre la fondatrice del blog www.cucinalibriegatti.com che si occupa della cucina a 360° proponendo ricette ma anche esperienze alla ricerca del buon cibo e delle eccellenze italiane e non solo.



Su Instagram è @cucinalibriegatti



Non resta che seguirle e sperimentare le originali ricette che propongono, un consiglio in più per trovare sempre i contenuti dedicati al progetto: seguire #Nicetoeateu.



Il Consorzio di Tutela promuove il marchio del formaggio Piave DOP e la divulgazione di corrette informazioni sulle specificità del prodotto, oltre alla comunicazione on e offline per favorirne la conoscenza e ampliarne il consumo. È possibile seguire il Consorzio e il progetto Nice to Eat EU su Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) e YouTube (all’omonimo canale) e con l’hashtag ufficiale #Nicetoeateu, oltre che sul sito www.nicetoeat.eu e su www.formaggiopiave.it



ph fonte ufficio stampa