Il Four Seasons Hotel Milano si trasforma nella foresta incantata dove celebrare la magia delle feste

All’interno dell’inedita Foresta Incantata by Vincenzo Dascanio, Four Seasons Hotel Milano celebra le Feste con il nuovo Panettone Trolley, l’Afternoon Tea Festivo e i più esclusivi menu dello Chef Borraccino per il Natale e Capodanno.

Situato nel cuore del quadrilatero della moda, all’interno dell’affascinante ex convento del XV secolo, Four Seasons Hotel Milano è il luogo più ambito dove vivere in città il periodo delle Feste.

Vero e proprio must durante il mese di dicembre, il Four Seasons Hotel Milano è un punto di riferimento per i milanesi e i viaggiatori, desiderosi di lasciarsi sorprendere dagli allestimenti del Direttore Creativo Vincenzo Dascanio, dalle delizie del Pastry Chef Daniele Bonzi e dai menu inediti dello Chef Fabrizio Borraccino.



Quest’anno l’invito è ad entrare nella Foresta Incantata, interpretata in chiave moderna da Vincenzo Dascanio per valorizzare lo stile contemporaneo dell’Hotel, recentemente rinnovato da Patricia Urquiola.



LA FORESTA INCANTATA

Rinomato per le creazioni floreali e i sorprendenti allestimenti, Vincenzo Dascanio ha saputo anche quest’anno dar vita ad un vero e proprio luogo incantato, una sofisticata e suggestiva Foresta, che avvolge in una magica aura; alberi sculturali, sinuosamente avvolti da bacche di agrifoglio e da migliaia di scintillanti lucine, accolgono gli ospiti.

Dalla Lobby al Bar Stilla, la foresta di alberi scenografici conduce gli ospiti in uno spazio fuori dal tempo, fino a Camino dove gli alberi si trasformano sempre più in chiave contemporanea. I tronchi in vetro effetto ghiaccio e chiome di bosso cosparse di lucine diventano qui il cuore pulsante di un ambiente speciale, le cui mura decorate con muschio verde accentuano la bellezza delle storiche volte e dei soffitti, nel cuore dell’antico Convento.



IL PANETTONE TROLLEY

Per il secondo anno il Pastry Chef Daniele Bonzi sforna per gli ospiti il dolce natalizio della tradizione, con una novità. È il Panettone Trolley, il nuovissimo carrello dove è possibile acquistare il panettone artigianale di Four Seasons, a partire dall’1 dicembre.

Per l’occasione, il talentuoso Pastry Chef Daniele Bonzi e il suo team hanno perfezionato il celebre dolce della tradizione meneghina con oltre 36 ore di lavorazione e materie prime altamente selezionate, tra cui vaniglia Gran Cru di Tahiti, miele di acacia, canditi italiani e uva sultanina. Questo dolce sofisticato e delizioso è l’idea regalo perfetta, in un’esclusiva confezione color marrone dai dettagli ramati e avvolta da un elegante nastro in raso color zucca.

E il Panettone Trolley, a sorpresa, si trova all’esterno dell’hotel, segnando una nuova golosa tappa tra gli itinerari nel cuore del quadrilatero, imperdibili durante le Feste.



AFTERNOON TEA FESTIVO

È stato uno degli appuntamenti più adorati dell’anno e dopo aver celebrato la moda, l’Afternoon Tea diventa Festivo e promette una selezione di pasticcini che rappresentano le icone di questo momento d’anno; immancabili i finger sandwich e quiche accompagnata dalle miscele di thè natalizi come “Green Christmas” e “Racconto di Natale” o da un flute di Champagne, rigorosamente serviti nella Foresta Incantata.



I MENU DELLO CHEF FABRIZIO BORRACCINO

Per il 24 e il 25 dicembre lo Chef Fabrizio Borraccino ha creato dei nuovi speciali menu per il magnifico Ristorante Zelo. Per la cena della Vigilia di Natale, la sera del 24 dicembre è protagonista il pesce - mentre durante il 25, per il pranzo del Natale, la tradizione regna in cucina e il menu propone i piatti più classici, non senza qualche sorpresa dello Chef.

Il 31 dicembre è, invece, all’insegna dell’eleganza, per la cena di San Silvestro nel cuore di Milano, in una tra le location più amate.

L’iconico Four Seasons Hotel Milano è pronto a celebrare il periodo più magico dell’anno, con la sua veste incantata e il suo servizio personalizzato, che lo contraddistingue nel cuore della cosmopolita Milano.

Il Panettone è prenotabile anche in anticipo per il ritiro - Prezzo 55€



L’Afternoon Tea Festivo - tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:30 al Bar Stilla e Camino – Prezzo da 40€



Menu delle Feste:

24 dicembre - Cena della Viglia di Natale solo su prenotazione – 165€ bevande escluse

25 dicembre - Pranzo di Natale solo su prenotazione – 195€ bevande escluse

31 dicembre - Cena di Capodanno solo su prenotazione – 360€ bevande escluse



Per prenotazioni:

Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù, 6/8, 20121 Milano

+39 02 77 088



(ph da https://press.fourseasons.com/it/milan/hotel-news/2021/festive-season-2/)