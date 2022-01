Il freddo è arrivato! Prendiamoci cura delle nostre mani con i nuovi prodotti Equazione Botanica Essence

Sapone e crema mani: una vera coccola dalla formula super delicata e dal profumo inteso. Da provare il piacere sensoriale così avvolgente del Cestrum, più noto come Gelsomino Notturno

Le mani sono il biglietto da visita: devono essere perfette, sempre. Nei mesi invernali, la pelle delle mani è messa a dura prova da freddo, vento e agenti atmosferici: questi fattori sono tra le principali cause delle mani screpolate in inverno. In caso di soggiorni in alta montagna, anche l’esposizione ai raggi UV può contribuire a seccare la pelle delle nostre mani, se non adeguatamente protetta e idratata.



Anche il semplice inquinamento atmosferico o l’uso frequente di detergenti troppo aggressivi a cui ci siamo abituati negli ultimi due anni possono contribuire a indebolire le difese della pelle e a renderla sensibile e secca.



EQUAZIONE Botanical Essence ha messo a punto due immancabili prodotti per la bellezza delle mani:



Hand Cream – 250 ml – 16,00 €



Morbida crema dalla texture cremosa che si assorbe rapidamente lasciando le mani morbide e nutrite. Nutriente e lenitiva, è sia in caso di pelle danneggiata sia come azione preventiva ed emolliente.



Hand Soap – 250 ml – 15,00 €



Una formulazione liquida vellutata e idratata che deterge le mani, lasciandole morbide e delicatamente profumate.



Per questo inverno lasciamoci trasportare dal piacere sensoriale del Cestrum, o meglio conosciuto come Gelsomino Notturno. Il Cestrum nocturnum è nativo del Centroamerica. I fiori sono bianchi e profumatissimi e si schiudono solo di notte. Il Cestrum ha un alto potere disinfettante, ideale come non mai in questo periodo.



La sua confezione lifestyle bianca è evidenziata dal colore molto simile al pantone Very Peri.



Le formulazioni sono composte da estratti 100% naturali realizzati con materie prime del territorio attraverso una filiera di economia circolare, quali:



o glicerina vegetale, nutriente e levigante



o estratto di pala di fico d’india (Opuntia) ricco di polisaccaridi ad azione idratante



o olio di oliva, ricco di polifenoli antiossidanti ed acidi grassi



o olio di mandorle dolci idratante e lenitivo



Per le fragranze sono state utilizzate acque aromatiche ottenute per distillazione da piante esotiche coltivate in Sicilia con macchinari alimentati ad energia solare e con ricircolo di acqua per un minore impatto ambientale (laboratorio di produzione certificato ISO 22716:2007 e ISO 9001:2015)



Tutti i prodotti sono senza parabeni, senza coloranti, senza siliconi, oli minerali o allergeni e sono racchiusi in flaconi dal design minimalista rappresentante la filosofia basata sulla semplicità di EQUAZIONE, confezionati con PET 100% riciclato e riciclabile.



EQUAZIONE Botanical Essence è in vendita online al sito https://equazionebeauty.com/



Per maggiori informazioni: https://www.equazionebeauty.com



ph fonte ufficio stampa