Il Giudice di Pace di Milano riconosce il risarcimento per vacanza rovinata ad un consumatore

Compito dell'organizzatore garantire tutti i servizi previsti dal pacchetto acquistato (trasporto; alloggio ecc.) nel caso di inconvenienti scatta il diritto al risarcimento

Cronaca Lombardia e Nazionale: importantissimo riconoscimento del Giudice di Pace di Milano, che in una controversia tra un consumatore e una società organizzatrice di pacchetti turistici ha riconosciuto il rimborso di parte della spesa sostenuta per l'acquisto della vacanza oltre al risarcimento per il danno patito a causa dell'inadempimento del tour operator.



La sentenza dimostra che nel caso in cui un turista/consumatore abbia subito delle ripercussioni all'interno di una vacanza la responsabilità ricade sull'organizzatore, che deve garantire tutte le componenti del pacchetto turistico acquistato (servizio di trasporto; alloggio offerto; servizi accessori acquistati) in modo conforme al contratto. Qualora ciò non avvenga il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso, di tutto o in parte, del costo del pacchetto acquistato, oltre al riconoscimento del risarcimento per il cosiddetto "danno da vacanza rovinata.



"Fondamentale che il consumatore si adoperi per far valere nell'immediato i propri diritti, contestando immediatamente gli inadempimenti e le mancanze riscontrate, chiedendo il supporto di un professionista - afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli - la nostra associazione si batte e continuerà a battersi affinché tutti abbiano tutela nei confronti di situazioni di questo tipo, fornendo un servizio di consulenza ed assistenza personale ad ogni consumatore.



Per rivolgervi al Codacons, contattateci o tramite numero fisso 02/29419096 o tramite e-mail all'indirizzo info@codaconslombardia.it."