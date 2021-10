Il Grand Finale della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21 ospita la prima edizione del S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food” Forum

Il forum, a cura di Fine Dining Lovers, rappresenterà un momento di scambio di idee e opinioni tra giovani chef e alcuni dei più influenti personaggi della scena gastronomica internazionale, rendendo ancora più interessante la ricca agenda della tre giorni in programma a Milano.

La S.Pellegrino Young Chef Academy è orgogliosa di annunciare la prima edizione del S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food” Forum, a cura di Fine Dining Lovers, che si terrà il 30 ottobre a Milano, in occasione del Grand Finale della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21.

La prima edizione del Forum, presentata e moderata dal caporedattore di Fine Dining Lovers Ryan King, avrà come fil rouge “Gusto e Creatività”, con l’obiettivo di ispirare i giovani chef e gli appassionati di gastronomia attraverso la condivisione di idee e riflessioni stimolanti sull’evoluzione della cucina d’autore.



Sul palco relatori del calibro di Massimo Bottura e Virgilio Martinez, che affronteranno i temi principali dimostrando come creatività e sguardo aperto sul futuro non sono solo elementi alla base dell’evoluzione della cucina d’autore, ma possono anche avere un impatto positivo sull’evoluzione stessa della vita delle persone. Massimo Bottura parlerà del suo impegno nella lotta allo spreco alimentare, della sua nomina a Goodwill Ambassador del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e del progetto dei Refettori (spazi comunitari dedicati a cultura e cucina sociale, sviluppati sotto la supervisione dell'associazione non-profit Food for Soul, ora in collaborazione con la S.Pellegrino Young Chef Academy), al fine di sensibilizzare le comunità locali a ridurre lo spreco di cibo favorendo la collaborazione e l'inclusione sociale. Virgilio Martinez presenterà il suo progetto "Mater", intrapreso per catalogare e riscoprire ingredienti autoctoni del territorio andino e tecniche utilizzate dalle comunità locali (Ande e Amazzonia), con l'obiettivo di preservare la biodiversità e la cultura gastronomica indigena.



Oltre a Bottura e Martinez, il forum vedrà la partecipazione dei Sette Saggi, chef di fama mondiale che comporranno la giuria che decreterà il vincitore della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019-21: Enrico Bartolini, chef del ristorante Enrico Bartolini al MUDEC a Milano, tre stelle Michelin, uno dei talenti più brillanti della cucina internazionale; Manu Buffara, executive chef e patronne di Manu, il ristorante di Curitiba che sta riscrivendo la storia della gastronomia in Brasile; Andreas Caminada che propone la sua filosofia di cucina basata sulle tradizioni locali e i migliori prodotti del territorio nel ristorante dello storico castello trecentesco di Schauenstein, in Svizzera, 3 stelle Michelin; Mauro Colagreco, chef italo-argentino del ristorante tre stelle Michelin Mirazur a Mentone, in Francia; Gavin Kaysen, vincitore del James Beard Award e tra i mentori fondatori della Mentor BKB Foundation (ex Bocuse D'Or USA Foundation), fondazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di sostenere i giovani chef in America; Clare Smyth, prima e unica chef donna a gestire un ristorante tre stelle Michelin nel Regno Unito, Core by Clare Smyth; Pim Techamuanvivit, proprietaria dei ristoranti Nari, Kamin e dello stellato Kin Khao a San Francisco, nonché executive chef di Nahm, una stella Michelin a Bangkok. I "Sette Saggi" risponderanno alle domande del pubblico e alimenteranno il dibattito. Saranno presenti anche i vincitori di due delle precedenti edizioni della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition: Mitch Lienhard (Stati Uniti, 2016) e Mark Moriarty (Regno Unito e Irlanda, 2015), che discuteranno a proposito delle attuali aspettative e ambizioni dei giovani chef, raccontando la loro esperienza di questi ultimi anni.

Il tema "Gusto e creatività" è stato individuato per esprimere al meglio i valori fondamentali che S.Pellegrino Young Chef Academy desidera coltivare e diffondere, attraverso una piattaforma che rappresenta un laboratorio di formazione permanente in grado di far interagire e sviluppare i talenti nel mondo della gastronomia.



Dopo questa anteprima, il S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food” Forum sarà replicato nell’ambito di altre iniziative nel mondo. Tutti i prossimi appuntamenti saranno volti ad approfondire temi diversi allo scopo di condividere idee, visioni ed esperienze interagendo con i più influenti protagonisti internazionali nel settore della ristorazione e dell'ospitalità.

Il S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food” Forum sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Fine Dining Lovers, sabato 30 ottobre dalle 09:30 alle 12:30 CET.

Il S.Pellegrino Young Chef Academy “Brain Food” Forum non è la sola novità dell’edizione 2021: il 29 ottobre, la chef Cristina Bowerman del ristorante Glass Hostaria di Roma, 1 stella Michelin, incontrerà le giovani cuoche presenti all'evento per una conversazione informale sulla leadership femminile, durante la quale condividerà la sua esperienza internazionale di chef, imprenditrice, consulente e coach di successo. L'incontro rappresenta il primo passo di un programma di empowerment a lungo termine promosso dalla S.Pellegrino Young Chef Academy, con l’obiettivo di sostenere e formare la prossima generazione di giovani chef professioniste.



Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino, le bevande italiane frizzanti sono marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A., con sede a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori in tutti e cinque i continenti, questi prodotti rappresentano un'eccellenza di qualità in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile italiano in tutto il mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A. è la società leader nel settore del beverage in Italia, con la sua gamma di acque minerali, aperitivi analcolici, bevande e tè freddi. In qualità di principale produttore italiano di acqua minerale, si è sempre adoperata per migliorare questo bene fondamentale per il pianeta e lavora in modo responsabile e appassionato per garantire che questa risorsa abbia un futuro sicuro.



Informazioni su Fine Dining Lovers

Fine Dining Lovers è una piattaforma digitale internazionale che pubblica informazioni privilegiate dal mondo della ristorazione, grazie a un accesso esclusivo al meglio che il settore ha da offrire. La rivista online è supportata da S.Pellegrino e Acqua Panna, ma mantiene una linea editoriale indipendente.