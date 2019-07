Il Grand prix di burraco al giro di boa

Centinaia di iscritti da Marche, Abruzzo ed Umbria

MONTEPRANDONE –Domenica 28 luglio, a partire dalle ore 15,30, si giocherà la quinta tappa del Grand prix regionale di burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando centinaia di giocatori marchigiani, abruzzesi ed umbri.

Il programma della manifestazione prevede lo svolgimento presso il ristorante pizzeria Rosy in via del lavoro presso il centro logistico intermodale Marconi a Centobuchi a partire dalle ore 15,30. L’accreditamento delle coppie prenderà il via alle ore 15.

La manifestazione si svolgerà con la formula dei 3 mitchell e una danese, vige il regolamento U.S. Acli.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un buono consumazione in omaggio di una porzione di spinosini.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Associazione Sant’Anna, in occasione dell’omonima festa e con la collaborazione tecnica dell’Associazione burraco valli Misa e Nevola.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere ai referenti di gara Pier Luigi (3357548616), Maurizio (3381475464), Massimiliano (3889028364)e Valerio (3271376882).

Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com .