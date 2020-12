Il Gruppo Bata nomina come CEO Sandeep Kataria

Bata Shoe Organization, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature, annuncia lunedì 30 Novembre la nomina di Sandeep Kataria quale CEO del Gruppo, con effetto immediato. Sandeep Kataria, dopo un’esperienza in Bata India, per la quale dal 2017 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato, subentra ad Alexis Nasard, che lascia la guida del Gruppo per assumere un nuovo incarico professionale.

Kataria, forte delle conoscenze maturate in aziende attive a livello globale, per le quali ha gestito marchi leader, si è unito a Bata India dopo esperienze di successo in Unilever, YUM Brands e Vodafone. Porta al suo nuovo incarico una combinazione di leadership e pensiero strategico, un forte impegno nello sviluppo delle persone ed una profonda convinzione nel valore del prodotto e dell’eccellenza operativa. Kataria assume il timone di Bata in un momento cruciale, con l’obiettivo di guidarla negli aspetti economici e strategici per lo sviluppo aziendale nella fase di ripresa successiva alla nuova ondata Covid. Guiderà il potenziamento della presenza digitale di Bata, per rafforzare la sua immagine di azienda innovativa e leader di mercato nell’ambito delle calzature di qualità a prezzi accessibili, e per confermare l’impronta globale di Bata.



Graham Allan, Chairman del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: “Il Consiglio, è entusiasta di nominare per il ruolo di CEO un leader interno, con una profonda esperienza, in un momento così critico. Con la comprovata esperienza di Sandeep come Amministratore Delegato di Bata India, siamo fiduciosi nella sua capacità di guidare il Gruppo Bata e portare avanti la nostra agenda strategica. Vorrei esprimere inoltre la nostra gratitudine ad Alexis Nasard per la leadership che ha fornito a Bata; gli auguriamo il meglio nella prossima fase della sua carriera ".



Ashwani Windlass, Chairman di Bata India, ha dichiarato: “Vorrei congratularmi con Sandeep per la sua meritata promozione. Negli ultimi anni, il team indiano ha registrato una crescita eccezionale in termini di volumi di calzature, ricavi e profitti e ha rafforzato l’attenzione al cliente in un mercato calzaturiero altamente competitivo. Il gruppo Bata e Bata India trarranno entrambi grandi vantaggi dall'ampia esperienza di Sandeep."



Kataria ha dichiarato: “Sono onorato di accettare questo incarico ed entusiasta del viaggio che ci aspetta. Bata è un marchio con una forte notorietà e reputazione nel mercato delle calzature. Ho avuto il privilegio di contribuire al successo di Bata in India e non vedo l'ora di continuare a costruire sulla nostra orgogliosa storia di 125 anni di produttori e retailer di calzature. Sebbene il 2020 abbia presentato sfide uniche, il fascino dei nostri marchi e la passione delle nostre persone forniscono grande fiducia riguardo alle nostre prospettive negli anni a venire ".



ABOUT BATA



Fondata nel 1894, Bata è uno dei principali gruppi calzaturieri al mondo. Bata è un'azienda a conduzione familiare che vende oltre 180 milioni di paia di scarpe all'anno. Gestisce 5.800 negozi al dettaglio e produce calzature localmente in 22 stabilimenti manufatturieri di proprietà nei cinque continenti. Bata opera in più di 70 paesi ed è orgogliosamente supportata da oltre 35.000 dipendenti in tutto il mondo.