Il gruppo refrion È sponsor della united eagles basketball di cividale

Punto di riferimento europeo nel settore della refrigerazione industriale e dei data center, la realtà friulana sostiene le Aquile cividalesi

TALMASSONS (UD), 10 SETTEMBRE 2020 – Il Gruppo Refrion e United Eagles Basketball ufficializzano l’accordo di sponsorizzazione. Il marchio Refrion, insieme a RMS – azienda del gruppo specializzata nella lavorazione della lamiera - comparirà sulle maglie da gioco della squadra per tutta la stagione 2020 – 2021.



Essere avanti, o come si dice in inglese, essere cool è l’elemento distintivo del Gruppo Refrion, punto di riferimento nello sviluppo e nella produzione di dry cooler e condensatori ventilati impiegati nel settore del raffreddamento del processo industriale, di impianti energetici e di data center. Ed è questa visione innovativa, proiettata verso il futuro che il Gruppo condivide con il progetto sportivo di Davide Micalich. Un’esclusiva iniziativa che ha portato una ventata di novità nel mondo del basket del Friuli Venezia Giulia.



“Per la nostra azienda, in continua crescita, è un onore poter sostenere questa nuova realtà sportiva. Ci ha convinto la visione di insieme, il progetto nella sua interezza, il sostegno attivo al territorio. Il basket è lo sport di squadra per eccellenza e ha un valido sistema di valori: il coraggio, l’abnegazione e l’altruismo, per citarne alcuni. Valori che condividiamo appieno.” dichiara Daniele Stolfo, amministratore unico del gruppo Refrion.



Così Davide Micalich, patròn UEB: “Ringrazio Daniele Stolfo che, con il Gruppo Refrion si è messo a disposizione per questo progetto; da sempre è una persona illuminata, grande amico dello sport e della comunità; è per me quindi un grande onore averlo nel nostro team come sponsor: apparirà sulle maglie della squadra come co-sponsor. È dimostrazione che stiamo raccogliendo solo eccellenze del territorio, che credono in un progetto destinato ai giovani ma anche alla valorizzazione del territorio. Benvenuto a Daniele e al Gruppo Refrion, certi che sarà un sodalizio felice e duraturo.”