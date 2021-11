Il Gruppo ROHLIK annuncia importanti piani di espansione per il 2022 in Italia, Romania e Spagna, un nuovo Amministratore Delegato per l'Italia e unico brand per i nuovi mercati: SEZAMO

Rohlik Group ("Rohlik") si prepara a lanciare nella prima metà del 2022 anche in Italia e Romania i suoi servizi di consegna online di generi alimentari con il nuovo marchio Sezamo. Presentato anche il CEO per l’Italia: Andrea Colombo. A partire dalla primavera del 2022, saranno 2,5 milioni di famiglie circa a poter vivere, a Milano e Bucarest, per la prima volta, la customer experience del Gruppo Rohlik. L’Italia sarà il secondo mercato dopo la Germania in ordine di grandezza. Sezamo sarà lanciato anche in Spagna nella seconda metà del 2022. Queste operazioni sono il risultato di approfondite analisi di mercato da cui emerge un aumento della domanda per i servizi online di consegna di generi alimentari.

Il servizio di consegna di alimentari online di Rohlik sarà attivo in 7 Paesi entro il 2022.



Rohlik, il servizio europeo di food delivery online che ha consegnato il suo primo ordine 7 anni fa a Praga, Repubblica Ceca, è oggi già disponibile in 4 Paesi, e consegna centinaia di migliaia di prodotti ai propri clienti, che alcuni giorni possono scegliere tra oltre un milione di articoli da supermercato, oltre a prodotti locali e di piccoli agricoltori. La passione di Rohlik nell’aiutare gli europei a mangiare meglio e vivere più felicemente si diffonderà presto anche in Italia, Romania e Spagna con l’obiettivo di diventare il leader europeo della vendita al dettaglio online di generi alimentari.



Riguardo ai piani di espansione futura, il fondatore del gruppo Rohlik, Tomáš Čupr, dichiara: "Qualche settimana fa ho firmato un contratto con il nostro primo centro di approvvigionamento in Spagna. Questo significa che presto saremo a Madrid e in molti altri Paesi a seguire. Questa operazione di espansione in Europa si colloca sulla scia di una crescita impressionante riscontrata in tutti i nuovi Paesi in cui Rohlik è presente, come Monaco, dove abbiamo recentemente superato il traguardo dei 1000 ordini al giorno in un tempo record. Il nostro modello di business, che consiste nel consegnare brand globali e nazionali di alta qualità, così come prodotti locali, si sta rivelando sempre di più un vero successo. A questo modello si accompagna un assortimento completo con consegne in tre ore o meno e rappresenta esattamente ciò di cui le famiglie hanno bisogno, come dimostrano le alte frequenze di acquisto e i valori degli ordini. In poche parole, la nostra passione per la centralità del cliente equivale a salute finanziaria e ad un'Europa più felice! Naturalmente, la vecchia abitudine di andare in un negozio di alimentari è dura a morire. Per questo motivo, il nostro lavoro in Rohlik non solo deve essere ‘migliore del modo tradizionale’ di fare la spesa, ma deve puntare ad essere dieci volte meglio. Guardando al futuro, vogliamo continuare ad offrire ricavi maggiori ai nostri straordinari partner in tutto il mondo, assicurare al nostro team un lavoro interessante, flessibile e ben retribuito e, ancora più importante, offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile di consegna di generi alimentari online."



"Dopo aver lanciato le operazioni del Gruppo Rohlik in quattro Paesi utilizzando quattro diversi nomi, entreremo in questi nuovi mercati con un unico brand: Sezamo" - rivela Jakub Petřina, Chief Marketing Officer del Gruppo Rohlik, che aggiunge: "In questi Paesi si parlano lingue neolatine e noi volevamo continuare ad utilizzare una parola che si riferisse ad un cibo come brand. Il seme di sesamo è popolare in tutte le culture. Sezamo si riferisce alla parola 'sesamo' in italiano, 'sesame' in rumeno e 'sésamo' in spagnolo. La parola 'Sesamo' rimanda inoltre alla magica frase 'Apriti Sesamo' nella storia 'Alì Babà e i quaranta ladroni', probabilmente perché il suo baccello si apre quando è maturo... un po' come un tesoro che viene scoperto. Rohlik, Kifli, Gurkerl e Knuspr rimarranno, naturalmente, i marchi per la Repubblica Ceca, l'Ungheria, l'Austria e la Germania.

Rohlik, Kifli, Gurkerl, Knuspr e ora Sezamo custodiscono tanti tesori che aspettano di essere scoperti e consegnati.”



Il programma di espansione potrebbe creare MIGLIAIA di nuovi posti di lavoro a Milano e Bucarest

"Il modello di business di Rohlik si sta dimostrando sempre più vincente in diversi mercati, ed è facile entusiasmarsi per una visione così concreta, che riguarda il miglioramento della vita. Con l'apertura dei nuovi mercati, ricerchiamo innovatori e game-changer che condividano i nostri obiettivi, che siano disposti ad accettare nuove sfide, a provare nuove esperienze e a cogliere le giuste occasioni. Siamo elettrizzati di sapere che questi nuovi mercati, culture e colleghi ci arricchiranno come squadra - spiega Daniela Razimová, Chief People & Culture Officer di Rohlik Group - È già possibile consultare la sezione Carriere del nostro sito web (career.rohlik.group) con offerte di lavoro in 7 Paesi, 7 città e in 12 team".



Consegne in poche ore fin dal primo giorno

Sezamo in Italia e Romania sarà in grado di consegnare circa 8.000 diversi prodotti freschi e di qualità direttamente a casa dei clienti entro 3 ore a partire dal primo giorno in Italia, entro due ore in Romania. Prodotti regionali freschi come frutta e verdura, carne, pesce, latticini e prodotti da forno, saranno il cuore dell’assortimento, che comprende inoltre marchi internazionali e prodotti a marchio Rohlik. Tutto per offrire una migliore alternativa alla spesa quotidiana che si fa al supermercato.



Italia

Il gigante degli alimentari online Rohlik Group annuncia anche la nomina di Andrea Colombo come CEO per Sezamo in Italia. Colombo avrà un ruolo chiave nella crescita del brand e sarà il principale promotore della cultura aziendale, con un focus su cibo di qualità, un servizio clienti straordinario e una rapida innovazione. Ha 30 anni di esperienza nei settori della vendita al dettaglio e della produzione alimentare e non alimentare, a livello nazionale e internazionale. Prima di Sezamo, ha trascorso gli ultimi cinque anni in COOP Lombardia nel ruolo di Direttore Generale stabilendo e costruendo il nuovo format di superstore di successo. Coop è uno dei leader italiani nel retail con una quota di mercato del 18%. Quando gli è stato chiesto quale fosse la sua più grande sfida e opportunità in Sezamo, ha commentato: "attrarre i clienti italiani verso un'esperienza di shopping diversa e migliore".



"Velocità di consegna, una gamma completa di prodotti alimentari di alta qualità, arricchiti con specialità tipiche locali, insieme all'inesorabile eccellenza nell'esecuzione sostenuta da una vera e propria etica della sostenibilità, sono gli ingredienti perfetti che ci permettono di differenziarci dalla concorrenza - aggiunge Colombo sulla propria missione - Gli acquisti online con noi saranno veloci, facili e immediati con un approccio all'assistenza clienti fatto di passione. Inoltre, il credo e la mission globale di Rohlik e Sezamo ‘EAT WELL, LIVE WELL’, ‘Mangiare bene, vivere bene’, si sposa perfettamente con lo stile di vita italiano".



Il magazzino italiano ha una superficie di circa 5.000 mq ed è situato all'interno del "Mercato Agroalimentare Milano" (Ortomercato), il polo agroalimentare della città. Questa posizione è altamente strategica per Rohlik, data la distanza di soli 6 km dal centro della città e la vicinanza alla Tangenziale Est di Milano e all'aeroporto internazionale di Linate.



Informazioni sul lancio di Sezamo in Italia sono disponibili sul sito: www.sezamo.it



Romania

Un magazzino dedicato di 10.000 mq nel CTPark Bucarest Nord sarà personalizzato per soddisfare tutte le esigenze dei venditori e dei clienti di Rohlík, compresi spazi di stoccaggio dedicati a temperatura controllata (per il congelamento e la refrigerazione) per frutta e verdura fresca, che sarà consegnata direttamente ai consumatori da produttori locali e internazionali.



"Per i nostri piani di lancio era strategico trovare la giusta ubicazione, che fosse accessibile sia per i nostri team di delivery che per i fornitori - aggiunge Michael Kaiser, Chief Commercial Officer in Romania - Il prossimo passo sarà il reclutamento e la formazione, per assicurarci che tutto il nostro staff apprezzi quanto sia centrale la passione per il servizio clienti nella nostra visione di un’Europa che ‘mangia bene e vive bene’. Il lancio darà ai clienti l'opportunità di accedere alla consegna in giornata di spese di grandi dimensioni che possono coprire l'intero fabbisogno settimanale".



Informazioni sul lancio di Sezamo in Romania sono disponibili sul sito: www.sezamo.ro.



Oltre all'espansione all'interno del mercato europeo nel 2022, il Gruppo prevede di crescere ulteriormente anche all'interno dei Paesi in cui opera attualmente:

- in Germania Knuspr crescerà a Francoforte, Amburgo, Colonia, Essen, Hannover, Stoccarda, Lipsia e in altre città entro due anni.

- in Repubblica Ceca Rohlik sta per alzare la posta in gioco proponendo una consegna express entro 60 minuti dall'ordine: a renderlo possibile la presenza di un quarto magazzino, completamente automatizzato, che sarà aperto a Chrášťany vicino a Praga, la cui costruzione è già iniziata.



Rohlik Group

Fondato nel 2014 in Repubblica Ceca, il Gruppo Rohlik è uno dei principali servizi di consegna di generi alimentari online in Europa. È disponibile oggi in Repubblica Ceca (Rohlik.cz), Ungheria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) e Germania (Knuspr.de). Utilizzando una tecnologia e una logistica leader a livello mondiale che permette di consegnare una vasta gamma di prodotti di qualità (oltre 17 000 SKU). I brand di Rohlik offrono una finestra di consegna di 15 minuti, con consegna entro 90 minuti dall'ordine in alcuni Paesi. La famiglia Rohlik è un'azienda totalmente data-driven. Gestendo internamente le proprie operazioni end-to-end, compresa tutta la tecnologia in-house, Rohlik fornisce una customer experience superiore e il cibo più fresco da agricoltori e produttori locali, così come una vasta selezione di prodotti da supermercati. L'azienda è stata finanziata con 290 milioni di euro quest'anno ed è produttiva, dinamica e in rapida crescita. Il fatturato di Rohlik supera i 300 milioni di euro nel 2020.



ph credits: Rohlik Group