Il Lacryma Christi del Vesuvio Vesevus di Sorrentino in esclusiva su Wineshop.it

L'azienda Sorrentino si affida a Wineshop.it per la vendita online

I sommelier di Wineshop.it sono sempre alla ricerca di piccoli produttori con un eccellente rapporto qualità prezzo. Girando per la Campania, sulle pendici del Vesuvio, si sono imbattuti in Giuseppe Sorrentino che gestisce una piccola azienda familiare, premiata per la qualità dal Gambero Rosso. Il vino di punta dell'azienda è il Lacryma Christi del Vesuvio. La denominazione nasce da una leggenda: Lucifero, cacciato dal Paradiso, nel cadere portò con se un lembo di esso, lo depose dove è ora il Golfo di Napoli. Il Signore, dolente di aver perso una parte così bella del Paradiso, cominciò a piangere, e li dove caddero le lacrime sorse per miracolo la vite il cui vino fu chiamato "Lacryma Christi". Il Lacryma Christi Vesevus di Sorrentino nasce da uve Piedirosso e, in piccola parte, Aglianico vendemmiate a mano in vigneti a piede franco piantati sui terreni vulcanici dal tipico colore nero. Ha profumo intenso, ampio e consistente. Offre sentori fruttati con spiccate note di prugna, ciliegia, fragola e sentori speziati tra cui pepe. Il sapore è secco e persistente. E' un vino equilibrato ed armonico, morbido e dotato di tannini fini. L’Ing. Andrea Gaetano Gatti, fondatore ed amministratore unico della Wineshop.it, commenta così: “Questo è un altro tassello della nostra politica di partnership con i piccoli produttori italiani, volta ad offrire ai nostri clienti l’impagabile vantaggio di poter comprare vini di qualità eccellente senza muoversi da casa a prezzi concorrenziali”.



Wineshop.it è il sito leader nella vendita di vino italiano di qualità, propone centinaia di etichette da tutte le regioni selezionate prestando particolare attenzione ai piccoli produttori con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Wineshop.it è stato il primo sito italiano a vendere vino online nel novembre 1999. WINESHOP.IT S.r.l. – Via Michelangelo da Caravaggio,19 – 24010 Ponteranica (BG) - Tel. 0354128290 Fax 0354729042 email: info@wineshop.it sito web: www.wineshop.it.