Il Lugana protagonista alla Milano Wine Week

Il Consorzio proporrà una Masterclass e un Walk Around Tasting totalmente dedicati alla DOC durante la settimana di degustazioni dal vivo e online. Appuntamento per i winelover a Porta Romana, Wine District gemellato con il bianco gardesano

Il Lugana DOC, il prezioso bianco del Garda, sarà fra i protagonisti della terza edizione della Milano Wine Week (3-11 Ottobre) che, grazie all’unione di esperienze digitali e fisiche intercetterà pubblico da tutto il mondo e trasformerà il capoluogo lombardo nella capitale mondiale del vino italiano. Una settimana per celebrare la cultura enologica in modo innovativo attraverso il coinvolgimento di numerose aziende e Consorzi e un interessante palinsesto di masterclass, seminari, mostre, walk-around tasting e molto altro dedicato sia agli addetti ai lavori sia ai winelover. Ma anche un grande momento di ripartenza per il mondo della ristorazione e della somministrazione.



Il grande pubblico potrà infatti degustare il Lugana DOC in purezza o in pairing con i piatti tipici della cucina meneghina a Porta Romana, Wine District gemellato con il Consorzio, dove il Lugana potrà esprimere tutta la sua versatilità anche nell’abbinamento. Per l’intera settimana il quartiere sarà totalmente brandizzato con la livrea del Consorzio e sarà possibile partecipare a eventi speciali (aperitivi, cene, degustazioni) nei locali aderenti all’iniziativa:



- RISTORANTE GIULIO PANE E OJO Via Lodovico Muratori 10, 20135



- ENOTECA LA VOLPE E IL VINO Via Verona, 10, 20135



- ENOTECA ENO CLUB Via Friuli 15 - 20135



- RISTORANTE ABBOTTEGA Via Ludovico Muratori 11 - 20135



- RISTORANTE APRES -COUP Via Privata della Braida 5



- RISTORANTE MUU HOUSE PREMUDA Viale Premuda, 46 – 20129



- RISTORANTE CASA TUA OSTERIA Via B.Corio 3, angolo via Muratori 20135



- RISTORANTE COCCIUTO Corso Lodi, angolo Via Gian Carlo Passeroni, 2 20135



- COCKTAIL BAR ADE CAFE' Via Giulio Romano 19



- RISTORANTE IL PUMO OSTERIA CONTEMPORANEA Via Lazzaro Papi, 10 20135



- RISTORANTE TELCHI Via Silio Italico 1 Angolo Via Bergamo



Il Consorzio Tutela Lugana sarà inoltre protagonista di 2 appuntamenti esclusivamente dedicati alla DOC:



Lunedì 5 ottobre, alle 19.00 a Palazzo Bovara (sala Colonne) si terrà la Masterclass “Lugana ieri, oggi e domani”, fruibile anche in diretta in digitale sulla piattaforma della Milano WW. Condotta da Aldo Fiordelli, corrispondente di Decanter e membro del comitato di direzione guide de L'Espresso, la Masterclass sarà un excursus sulle caratteristiche di versatilità e sul potenziale di invecchiamento di uno dei vini bianchi più prestigiosi del panorama italiano, sul suo territorio, la sua nascita e la sua naturale evoluzione dentro e fuori dalla bottiglia.

L’evento (riservato, su invito) si rivolge ai professionisti del vino ed alla stampa.



Domenica 4 ottobre presso il Babila Building by Guastoni (piano terra) dalle 18.00 alle 22.00 si svolgerà il Walkaround tasting Lugana Lovers, con banchi di assaggio di 18 aziende che metteranno a confronto il proprio modo di interpretare il Lugana DOC, con la vendemmia 2019 grande protagonista.

L’evento è accessibile solo su prenotazione. Modalità di accesso: Info | reservation: milanowineweek.com



Infine il Consorzio sarà presente anche alla Mostra “The Winers”, con ritratti d’autore delle persone del vino. I loro volti e le loro storie saranno i veri protagonisti dell’emozionante esposizione ospitata in corso Vittorio Emanuele e aperta per l’intera durata della manifestazione.



Per l’intera settimana sarà inoltre attivo lo Stand virtuale del Consorzio Lugana, uno spazio digitale dedicato all’interazione e all’approfondimento ospitato nell’innovativo Wine Networking Hub della piattaforma, tra le più importanti novità di quest’anno.



Maggiori informazioni su www.consorziolugana.it