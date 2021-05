Il lusso sulle colline del Prosecco

Riapre il Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), con le 7 esclusive suite e il centro wellness ad uso riservato, è immerso tra i filari Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ad un passo da Venezia e le Dolomiti.

La piscina è una terrazza da cui lo sguardo si perde tra i rigogliosi filari delle colline del Prosecco DOCG. È immersa in un giardino fiorito in cui rilassarsi, in totale intimità, tra i colori verdeggianti delle vigne che circondano di profumi, dolci scenari naturali e silenzio il Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), nel cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. È una casa di campagna lussuosa e raffinata, vicino alla “Strada del Prosecco e vini dei colli Conegliano Valdobbiadene”, dove poter soggiornare solo tra 7 esclusive suite, tutte diverse, i cui arredi fondono con armonia il passato e il presente con romantici drappeggi, elementi e tessuti ispirati alla natura, pavimenti in legno pregiato, bagni in marmo, eleganti salotti e la vista sul giardino.



Un rifugio per la mente e per il corpo, al centro di itinerari tra le più rinomate località riconosciute dall’UNESCO: da una parte c’è Venezia con la magia della laguna, le isole, le curiosità gastronomiche, dall’altra la Riviera del Brenta con le bellissime Ville Palladiane, e a poca distanza ci sono le Dolomiti per escursioni nell’anima delle maestose vette Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le giornate al Romantik Relais d’Arfanta, che cominciano con la colazione a base di delizie fatte in casa dolci e salate tipiche del territorio veneto (non manca mai in tavola il Prosecco e l’olio d’oliva di produzione del relais) sono una continua rivelazione, anche senza allontanarsi da quest’oasi tra i vigneti. Si può infatti salire in sella e pedalare tra le colline del Prosecco, alla ricerca degli scorsi più panoramici, fare passeggiate a piedi o a cavallo, oppure partecipare ad un gustoso tour tra le migliori cantine per provare i diversi calici, come il Passito Marzemino e il Verdisio, da abbinare a piatti della gastronomia locale. Si possono visitare castelli e borghi, come Conegliano, Vittorio Veneto e poi Asolo e Bassano del Grappa. Ma anche godere dei rasserenanti panorami del Parco dei Laghi, sui Laghi di Revine su cui Tarzo si affaccia e le Prealpi Trevigiane che li circondano. O magari passeggiare nel giardino botanico dedicato ai bonsai e alla ricerca degli antichi affreschi e i nuovi murales del paese.

L’invito a rilassarsi arriva dal centro benessere del relais, che viene concesso ad uso esclusivo, per godere della massima privacy e rigenerarsi tra la sauna finlandese, il bagno turco, l’area relax e la palestra. Grazie alla collaborazione con la ricerca scientifica e il mondo del Benessere Mei, qui sono stati ideati trattamenti e rituali wellness specifici valorizzando i prodotti erboristici naturali.



Per un’esperienza in bici lungo i vigneti, la proposta “Prosecco & Cycling”, valida dal 1° giugno fino a ottobre 2021, comprende 3 notti al Romantik Relais d’Arfanta per 2 persone, la colazione, il cocktail di benvenuto, un massaggio, un bike tour di 2 giorni con guida nelle terre del Prosecco, scegliendo tra mountain bike, e-bike o bici da strada. Il noleggio delle bici è incluso. Il prezzo è a partire da 432 euro a persona.



Per vivere la città più romantica del mondo, con il privilegio di dormire nella quiete dei vigneti, la proposta “Prosecco & Venice” comprende, dal 1° giugno fino a ottobre 2021, 3 notti con colazione, il cocktail di benvenuto a base di Prosecco, il tour di un giorno a bordo di una barca privata nel cuore della laguna veneziana, i biglietti del treno da Conegliano a Venezia e ritorno, una mappa della città e al ritorno l’uso esclusivo del centro benessere con sauna e bagno turco. L’itinerario prevede, tra le tappe, Piazza San Marco e le isole di Murano con i suoi vetrai, Burano con i suoi colori, pizzi e merletti, e per concludere il Ponte del Diavolo a Torcello. Con un pizzico di fortuna si potranno ammirare le “moeche”, granchi tipici della laguna veneziana, considerati i “gioielli del mare”. Il prezzo è a partire da 364 euro a persona.



Gli amanti del vino, possono approfittare della proposta “Prosecco & Tasting” con degustazioni e tour alla scoperta dei segreti e le origini del Prosecco DOCG. Il pacchetto include 3 notti con colazione e cocktail di benvenuto, ma anche un itinerario con autista privato per visitare i migliori tre produttori del celebre vino, per poi concludere l’esperienza con la visita al museo “Prosecco Shire” di Vittorio Veneto. È compreso anche un ingresso riservato nel centro benessere del relais. Il prezzo è a partire 432 euro a persona,



“Prosecco & Gourmet” è invece l’esperienza ideale per i buongustai che soggiornano al Romantik Relais d’Arfanta: 3 notti con colazione e cocktail di benvenuto, una cena romantica per 2 in un ristorante stellato della zona, con trasferimento incluso, una fish experience per 2 in un ristorante tipico di pesce e la visita alla famosa Accademia di Formaggi con degustazione. Il prezzo è a partire da 367 euro a persona, dal 1° giugno fino a ottobre.



Per vivere una vacanza di puro relax, l’offerta “Prosecco e Beauty” (3 notti con colazione e cocktail di benvenuto) consente di sperimentare alcuni dei preziosi trattamenti ideati dal centro benessere del Romantik Relais d’Arfanta: 2 rituali anti age, il servizio di beauty counseling Mei personalizzato, il meglio del benessere grazie alla fitocosmesi e l’ingresso esclusivo nel centro wellness. Il rituale anti age è stato appositamente ideato per ridare tono, luminosità e turgore alla pelle del viso e delle mani, grazie alla potenza dell’olio essenziale di Tamanu della Polinesia. Inizia con l’aromaterapia, prevede l’impiego di 8 prodotti naturali Mei dall’azione antiradicali liberi e antirughe, e si conclude sorseggiando lo squisito infuso Delizia di Fragola Mei SPA. Il prezzo è a partire da 272 euro a persona.



Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità - questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 8 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Scozia, Italia e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik. www.romantikhotels.com