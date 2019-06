Il Mamertino di Milazzo Casale di Mimmo di Mimmo Paone in esclusiva su Wineshop.it

L'azienda Mimmo Paone si affida a Wineshop.it per la vendita online di uno dei suoi vini più significativi

I sommelier di Wineshop.it sono sempre alla ricerca di piccoli produttori con un eccellente rapporto qualità prezzo. Girando per Sicilia, si sono imbattuti in Simone Davide Paone che, insieme al padre, gestisce una azienda familiare premiata per la qualità. Il vino di punta dell'azienda è il Mamertino di Milazzo. Vino di antichissima origine, prende il nome dai Mamertini, un popolo di mercenari che arrivò in Sicilia dalla Campania, all'incirca nel 300 a.C, chiamati da Agatocle, il re tiranno di Siracusa. Dopo aver conquistato Messina si stabilirono nella zona e si dedicarono alla coltivazione della vite. Il vino da loro prodotto divenne molto apprezzato dai Romani, tra cui l'imperatore Giulio Cesare, che lo volle nei suoi banchetti. Era considerato uno dei migliori vini dell'epoca, tanto che Plinio il Vecchio lo pone al quarto posto in una classifica di oltre cento vini. Il Mamertino di Milazzo Casale di Mimmo è armonioso ed avvolgente, espressione dell’incontro tra l’eleganza del Nero d’Avola e la struttura del Nocera, si presenta alla vista con un intenso colore rosso, al naso con un notevole bouquet di sentori di frutta matura, mentre in bocca è deciso, persistente e allo stesso tempo equilibrato. La vendemmia viene effettuata a mano la prima settimana di ottobre per poi sottoporre il vino a un invecchiamento di 12 mesi in piccole botti di rovere. Il Mamertino di Milazzo Casale di Mimmo viene venduto online allo stesso prezzo della cantina. L’Ing. Andrea Gaetano Gatti, fondatore ed amministratore unico della Wineshop.it, commenta così: “Questo è un altro tassello della nostra politica di partnership con i piccoli produttori italiani, volta ad offrire ai nostri clienti l’impagabile vantaggio di poter comprare vini di qualità eccellente senza muoversi da casa a prezzi concorrenziali”.



