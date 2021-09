Il Manager e l'Arcobaleno - Adriano Olivetti, un'altra idea di impresa

Il 23 settembre alle 21.00 al Teatro Astra di Castelfidardo è in programma " Il manager e l'arcobaleno - " prima tappa della nuova produzione dedicata ad Adriano Olivetti e alla sua idea di impresa sociale.

Torna, a partire da settembre, la rassegna teatrale A più voci a cura di Rovine Circolari con la direzione artistica di Isabella Carloni, in collaborazione con la Regione Marche, il Comune di Castelfidardo, il Comune di Osimo e Amat.

La serata è inserita all’interno di una giornata dedicata al rapporto fra impresa e territorio e all'incontro dei linguaggi artistici con il mondo dell'impresa, realizzata in collaborazione con Officine Soprani.

Adriano Olivetti, il grande imprenditore di Ivrea, é riuscito ad elevare l'impresa a vertici di efficienza e di produttività altissimi, senza rinunciare alla bellezza, alla cultura e alla relazione empatica nel luogo di lavoro e nel processo produttivo, facendo anzi, di questi aspetti, il punto di forza e l'originalità vincente del suo approccio imprenditoriale.

Oggi la sua lungimirante visione e le sue parole tornano a interrogarci su temi fondamentali: la questione ambientale, la sostenibilità e i diritti del lavoro, la centralità del territorio. Il suo appello all'impresa etica e alla "comunità concreta" appare strategico alle nostre sfide contemporanee.

Il titolo della performance "Il Manager e l'Arcobaleno" è ispirato a Tiziano Terzani e alle sue riflessioni, dopo la sua esperienza alla Olivetti, intorno alla felicità pro-capite nelle nostre società post-industriali.

In scena Isabella Carloni, che cura anche la drammaturgia del progetto, in dialogo con il pubblico e con gli itinerari musicali di Paolo Bragaglia che consentono allo spettatore incursioni nel mondo della elettronica - che ha conosciuto interessanti sviluppi proprio negli anni del dopoguerra.



I biglietti possono essere acquistati su Eventbrite.

https://lnkd.in/eVq-4kMT



Per informazioni contattare Daniela Calisti, responsabile organizzazione per Rovine Circolari – cell. 335 6603497 email: info@danielacalisti.it