Il manoscritto de l’Infinito di Giacomo Leopardi pay off della campagna Elventy SS20

MARCO BALDASSARI :“Nelle frenesia che ci impone il nostro settore è importante oggi recuperare momenti intimi di abbandono all’immaginazione per dare spazio alla creatività e credere in un futuro migliore”

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, un verso dal manoscritto originale de 'L’Infinito” di Giacomo Leopardi è pay off della nuova campagna Eleventy 2020.



“Così tra questa immensità s'annega il pensier mio: e il naufragar m'è dolce in questo mare”, accompagna lo scatto in B/N di una barca a vela che naviga in lontananza al tramonto nel mare della Liguria .



La scelta di questo verso sta nella grande modernità del suo messaggio che invita a sapersi staccare dalla materialità del quotidiano e riprendere contatto con la propria interiorità.



“Nelle frenesia che ci impone il nostro settore è importante oggi recuperare momenti intimi di abbandono all’immaginazione per dare spazio alla creatività e credere in un futuro migliore”, spiega Marco Baldassari co-fondatore e direttore creativo uomo di Eleventy.



Una campagna, quella di Eleventy, che invita a riflettere sul valore di tempi lunghi e pensati.



Fotografo Natalino Russo

Liguria: Baia del Silenzio, Scogliera di Moneglia, Sestri Levante.